Riccione, a Piazzale Roma arriva The Cage: street football e creator in uno show dal vivo

Il 14 luglio l’innovativo format 3 contro 3 trasforma il centro cittadino in un’arena gratuita con sport, spettacolo e cultura digitale

La splendida cornice di piazzale Roma si prepara ad accogliere The Cage, l’innovativo format di street football tre contro tre che unisce l’energia dello sport, la forza della creator economy e il grande intrattenimento dal vivo. Martedì 14 luglio la città ospiterà un evento live spettacolare e interamente pensato per parlare ai giovani e interpretare i loro linguaggi. Il progetto propone partite rapide e ad altissima intensità giocate all’interno di una vera e propria gabbia, con una formula a ritmo continuo, senza interruzioni e arricchita da regole speciali studiate per ribaltare l’andamento delle sfide in ogni momento, come spettacolari uno contro uno, gol che valgono doppio e colpi di scena pronti a infiammare l’atmosfera.

Non si tratterà di un semplice torneo, ma di un vero e proprio show sportivo in cui squadre composte da creator, talent del calcio digitale e atleti si sfideranno per fondere competizione e contenuti web. L’appuntamento coinvolgerà un centinaio tra i principali protagonisti del panorama calcistico social italiano, tra i quali spiccano nomi celebri come PirlasV, Sergio Cruz, Off Samuel, Gilbert Nana, Ragnar, Sofia Balzani, Giada Sabellico, Fabio Di Mauro, Mosè Sanchez, Federico Marconi, Bomber Picci ed El Fiche. Insieme a loro scenderanno nella gabbia anche noti giocatori della Kings League, come Matteo Perrotti, Thomas Salvaterra e Lorenzo Berra, oltre alle atlete dell’Eva Milano, celebre formazione calcistica femminile del mondo social. Questo straordinario cast darà vita a un evento capace di raggiungere una community complessiva stimata in oltre 25 milioni di persone tra YouTube, Instagram, TikTok e gli altri canali di riferimento.

Un nuovo modo di raccontare lo sport tra tradizione e cultura digitale

L’obiettivo di The Cage è proporre una narrazione calcistica totalmente rinnovata e vicina alla sensibilità delle nuove generazioni, combinando lo street football con la straordinaria capacità dei talent di generare coinvolgimento, condivisione e partecipazione ben oltre i confini dell’evento dal vivo.

La competizione vedrà in campo dodici squadre, suddivise in quattro gironi, pronte a darsi battaglia per conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. In perfetta sintonia con l’atmosfera dei Mondiali di calcio in corso di svolgimento, i giocatori indosseranno speciali maglie vintage ispirate alle nazionali più iconiche della storia, aggiungendo un tocco di grande fascino e riconoscibilità estetica alle sfide.

La tappa in Romagna rappresenta un momento di fondamentale importanza per l’evoluzione del progetto, che trova in una delle location più simboliche della Riviera il palcoscenico ideale per coniugare aggregazione, spettacolo e cultura digitale. Il piazzale Roma diventerà per un giorno il centro di un’arena aperta a tutti, animata da conduzione live, commento tecnico e riprese video che documenteranno ogni istante del torneo.

L’intero show sarà poi distribuito a puntate sul canale YouTube ufficiale a partire dalla settimana successiva, estendendo la visibilità del territorio a una platea vastissima. La scelta della città conferma la spiccata attitudine del Comune a ospitare eventi contemporanei e di forte impatto mediatico, valorizzando il territorio attraverso iniziative fresche e partecipative, realizzate anche grazie al supporto di importanti partner commerciali internazionali che credono fortemente nello sviluppo del format.

Un programma senza sosta a ingresso gratuito per appassionati e famiglie

L’appuntamento con lo street football prenderà il via martedì 14 luglio a partire dalle ore 16 e proseguirà senza sosta fino a mezzanotte. L’accesso all’arena di piazzale Roma sarà completamente gratuito, offrendo a cittadini, turisti e appassionati la possibilità di assistere ai match a pochissimi passi dal campo di gioco, oltre all’opportunità di incontrare i propri idoli del web, interagire con loro e scattare foto ricordo. Tutti i dettagli sul programma, gli orari precisi e le modalità di accesso saranno costantemente aggiornati e comunicati attraverso il profilo Instagram ufficiale della manifestazione e i canali istituzionali del Comune.



