Riccione, a San Lorenzo due serate dedicate a benessere, fede e tradizione

L’8 agosto in piazza San Lorenzo appuntamento con “Wellness sotto le stelle”, tra fit dance, yoga e bagno sonoro

Il quartiere San Lorenzo di Riccione si prepara a vivere due serate dedicate alla comunità, con un programma che intreccia benessere, spiritualità, spettacolo e tradizione. Dalla serata olistica “Wellness sotto le stelle” alle celebrazioni per San Lorenzo martire, gli appuntamenti offriranno occasioni di incontro e condivisione aperte a tutti.

Wellness sotto le stelle: l’8 agosto in piazza San Lorenzo

Il programma si aprirà sabato 8 agosto con una serata interamente dedicata al benessere. “Wellness sotto le stelle”, promossa dal Comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con Gold Wellness Academy, prenderà il via alle 20:30 trasformando piazza San Lorenzo in una palestra a cielo aperto con un’area olistica dedicata al rilassamento e al riequilibrio energetico.

La serata inizierà con l’energia e il ritmo del fit dance per poi proseguire, alle 21:30, con una suggestiva sessione di yoga accompagnata dalle armonie del bagno sonoro e delle campane tibetane. L’iniziativa è gratuita. Ai partecipanti è richiesto di portare con sé un asciugamano e dell’acqua, utili per vivere al meglio le attività di benessere in programma. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Gold Wellness Academy, in viale Veneto 47 a Riccione, oppure contattare il numero 0541 660066.

Le celebrazioni di San Lorenzo il 10 agosto

La festa proseguirà lunedì 10 agosto, giorno dedicato a San Lorenzo martire, con le celebrazioni organizzate nel quartiere. La serata inizierà alle 21 in piazza San Lorenzo con la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi. In caso di maltempo, la funzione si svolgerà all’interno della vicina chiesa parrocchiale.

Alle 22 la piazza ospiterà lo spettacolo per famiglie “Fagiolino fattucchiere fortunato” della compagnia I Burattini di Mattia, inserito nella rassegna diffusa di teatro di figura e animazione “Pane, burro e burattini”. Lo spettacolo racconterà le avventure di Fagiolino che, raggirato da Brighella, partirà alla ricerca della fortuna affrontando incantesimi, imprese eroiche e situazioni ricche di comicità.

A chiudere la serata sarà la tradizionale distribuzione gratuita di ciambella e cocomero, un appuntamento conviviale molto atteso che, anno dopo anno, riunisce la comunità e conclude in festa le celebrazioni estive del quartiere.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e sono organizzati dal Comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo.



