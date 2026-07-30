Riccione, a settembre ripartono i lavori del Lungomare del Sole: il cantiere verso Misano

La riqualificazione da 6,3 milioni di euro completerà il percorso di 1,7 chilometri con ciclovia, aree verdi e soluzioni contro il cambiamento climatico

Prosegue a ritmo sostenuto la trasformazione urbana della zona sud di Riccione. Dopo la necessaria pausa estiva che ha garantito la piena fruibilità turistica della litoranea e dei percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, a settembre ripartiranno ufficialmente i cantieri sul Lungomare del Sole. L’intervento, avviato nel 2025 da piazzale Marinai d’Italia lungo viale Torino, proseguirà ora fino a via San Gallo per poi completare l’intero tracciato di 1,7 chilometri fino all’innesto con la Ecovia Adriatica e il confine di Misano Adriatico, grazie anche alla sinergia con il Club del Sole, valorizzando appieno la “porta a mare sud” della città.

Resilienza climatica, infrastrutture ecologiche e completamento della Ciclovia Adriatica

La riqualificazione del Lungomare del Sole - che ha un costo complessivo di 6,3 milioni di euro - nasce nel segno dell’inclusività, dell’accessibilità e della resilienza ai cambiamenti climatici, in linea con gli indirizzi regionali ed europei incentrati sulle soluzioni nature-based. Il progetto trasforma la sede stradale in un’ampia infrastruttura verde di 7,40 metri di larghezza che integra il prolungamento della Ciclovia Adriatica in sede propria con un ampio percorso pedonale, un viale alberato, aiuole arbustive di separazione dalla carreggiata e molteplici punti di sosta con sedute ed equipaggiamenti per biciclette. L’uso del calcestruzzo drenante sia per la pista ciclabile sia per i marciapiedi garantisce l’infiltrazione naturale delle acque piovane, mentre i nuovi spazi verdi e la protezione delle alberature creano zone d’ombra naturali contro le isole di calore, preservando al contempo i pini storici del litorale.

La sindaca Angelini e l’assessore Andruccioli: “Un’opera che dà futuro alla nostra città”

“La Riccione del futuro prende forma ogni giorno di più e il nuovo Lungomare del Sole sta finalmente rivelando tutta la sua bellezza e la sua straordinaria funzionalità. I lavori sono avanzati a ritmo spedito: dopo i primi tratti della passeggiata riservata a pedoni e ciclisti, a settembre ripartiremo con i cantieri fino a via San Gallo per poi completare l’opera fino a Misano con la collaborazione del Club del Sole - argomentano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. Ma questo non è un semplice restyling, è un’opera completamente nuova e di avanguardia ambientale che ci ha consentito anche di salvaguardare alcuni pini storici. Abbiamo creato superfici drenanti e naturali per far respirare il suolo, giardini della pioggia con barriere verdi e nuove alberature per combattere le isole di calore. Più spazio per la mobilità dolce, più verde, zero barriere e materiali sostenibili come legno e corten. Riccione cambia volto: più bella e da vivere 365 giorni all’anno.”

Sostenibilità ed equilibrio tra ambiente e turismo

Con la ripresa dei lavori a settembre, la trasformazione di viale Torino nel nuovo Lungomare del Sole giunge al suo capitolo decisivo. L’intervento elimina la sosta veicolare in linea (i posti auto sono comunque stati tutti recuperati nelle aree adiacenti) in favore della vivibilità e della mobilità sostenibile, regalando alla comunità e ai turisti un’infrastruttura moderna, verde e sicura, capace di unire l’intero waterfront riccionese ai territori limitrofi in un'ottica di rispetto ecologico e benessere urbano.



