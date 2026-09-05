Riccione a Venezia per guardare al futuro dell'Italian Global Series

La delegazione comunale al Lido incontra i vertici del festival. Al centro della riunione la collaborazione in vista dell'edizione 2027

Riccione si sposta per un giorno al Lido di Venezia, dove venerdì 4 settembre una delegazione dell'amministrazione comunale ha incontrato i vertici di Italian Global Series Festival. L'appuntamento, ospitato all'Hotel Excelsior durante l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è servito a fare il punto sul rapporto tra la città e la manifestazione e a discutere delle prossime attività in vista dell'edizione 2027.

All'incontro hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e il coordinatore Turismo e Cultura Simone Bruscia. A Venezia hanno incontrato la presidente dell'APA, Associazione Produttori Audiovisivi, Chiara Sbarigia e i rappresentanti di Italian Global Series Festival, promosso proprio dall'associazione.

La presenza di Riccione alla Mostra del Cinema si inserisce nel percorso avviato negli ultimi anni attorno al cinema e all'audiovisivo. Italian Global Series Festival è infatti diventato uno degli appuntamenti attraverso cui la città si lega al mondo delle serie televisive e della produzione audiovisiva.

Ma il cinema a Riccione passa anche da altri appuntamenti. Nel calendario della città ci sono Ciné e l'arena di Cinema nel parco, che ha accompagnato le serate estive e si è conclusa proprio in questi giorni.

A Venezia erano presenti anche Remigio Truocchio, responsabile di Ciné, e Fabio Abagnato, responsabile di Emilia-Romagna Film Commission. La presenza dei diversi rappresentanti ha permesso di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, organizzatori e realtà che lavorano nel settore audiovisivo.

Durante l'incontro si è guardato soprattutto alla prossima edizione di Italian Global Series Festival. Le date del 2027 sono già state annunciate e sono previste diverse novità, con una programmazione che punta a riportare a Riccione il mondo delle serie e dei suoi protagonisti.

Il festival porta con sé anche una rete che coinvolge più territori. Il progetto mette infatti in relazione Riccione, Rimini e la Regione Emilia-Romagna, creando un collegamento istituzionale attorno alle attività legate all'audiovisivo.

L'appuntamento veneziano è servito quindi a ripercorrere il lavoro fatto nei primi due anni della manifestazione e a ragionare sui prossimi passi. L'obiettivo indicato dall'amministrazione è proseguire la collaborazione e arrivare all'edizione 2027 con nuovi progetti e una programmazione ancora più strutturata.

Per Riccione, il prossimo appuntamento sarà quindi ancora con Italian Global Series Festival. Dopo gli incontri di Venezia, il lavoro si sposta ora verso la nuova edizione, con la città che si prepara a tornare al centro degli eventi dedicati alle serie e al mondo audiovisivo.