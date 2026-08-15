Riccione accende il Ferragosto: musica, fuochi d’artificio e festa in piazza

Migliaia di persone hanno celebrato la vigilia di Ferragosto con gli Eiffel 65 e lo spettacolo pirotecnico sul mare

Riccione ha aperto ufficialmente i festeggiamenti di Ferragosto regalando alle migliaia di turisti e cittadini presenti una notte di pura energia, musica travolgente e grandi emozioni.

Ieri sera, 14 agosto, piazzale Roma ha acceso i riflettori sulla prima delle due serate a ingresso libero che, nell’ambito del ricco cartellone di Riccione Music City, trasformano il cuore della città in un’unica e immensa pista da ballo a cielo aperto.

L'atmosfera si è scaldata attorno alle 21:45, quando i riflettori si sono accesi sugli Eiffel 65, vere e proprie leggende della musica dance mondiale. La band ha fatto esplodere la piazza intonando inni generazionali del calibro di Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven. Un flusso continuo di ritmo che ha visto cantare a squarciagola tutto il pubblico presente. Gli occhi di tutti si sono poi rivolti al cielo per lo spettacolare show pirotecnico sul mare, che ha illuminato la notte di Riccione con giochi di luce meravigliosi. La festa è poi proseguita con l’after party affidato alla maestria dei dj Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona.

Le onde e il riflesso dorato del mare di Riccione: ecco il nuovo visual del Natale Capodanno 2026-2027 tra eleganza e identità territoriale.

La serata ha visto anche un importante momento istituzionale quando è salito sul palco, per i tradizionali saluti di Ferragosto, l’assessore al Turismo Mattia Guidi. Per l’occasione, l’amministrazione ha lanciato in anteprima assoluta il nuovo visual del Natale Capodanno 2026-2027, con il claim “Viva Riccione - Il tuo Natale al mare”, rinnovando a cittadini e turisti l’invito per i prossimi appuntamenti invernali.

La nuova immagine grafica, a cura dello Studio Tattica di Riccione, nasce dall’incontro tra eleganza, contemporaneità e identità territoriale. La classica sfera natalizia viene reinterpretata attraverso una trama di linee dinamiche che richiama il movimento delle onde, il vento e la luce riflessa sul mare, trasformando un simbolo tradizionale in un elemento distintivo e riconoscibile. La palette cromatica, costruita sull’incontro tra il blu del mare e l’oro delle festività, racconta un Natale raffinato, luminoso e profondamente legato a Riccione. Il segno grafico, essenziale ma fortemente caratterizzante, genera un linguaggio visivo moderno e versatile, capace di adattarsi a tutti gli strumenti di comunicazione mantenendo una forte riconoscibilità.





Stasera in arrivo la carica e l’energia di Nostalgia 90 e domani mattina all’alba Dutch Nazari



La festa di Ferragosto a Riccione raddoppia e il divertimento continua. Questa sera, sabato 15 agosto, piazzale Roma tornerà ad accendersi dalle 21:45 per il secondo capitolo del weekend: in scena Nostalgia 90, il celebre show e dj set itinerante interamente dedicato alle pietre miliari e alla cultura pop-dance dell’ultimo decennio del secolo scorso. Piazzale Roma si trasformerà in un grande dancefloor a cielo aperto per una serata tutta da ballare e cantare insieme.

Tra allestimenti scenografici d’impatto, performer, effetti speciali e una scaletta incalzante che infilerà una hit dietro l’altra, la città si prepara a vivere un fantastico viaggio emozionale nel tempo, dall'Eurodance ai grandi tormentoni estivi.

La lunga festa di Ferragosto si chiude domenica 16 agosto alle 5:45, sulla spiaggia libera del Marano, dove andrà in scena l’ultimo, imperdibile appuntamento di Albe in controluce. A chiudere il sipario sull’amatissima kermesse sarà una delle voci più originali della scena musicale italiana, dalla personalissima cifra stilistica in equilibrio tra canzone d’autore e attitudine rap: Dutch Nazari.



