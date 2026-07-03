Riccione accende il World Ducati Week 2026: al via mostra ed eventi

Inaugurata al The Box Hotel la mostra “Feelings Designed by Ducati”, anteprima del raduno mondiale al Misano World Circuit per il centenario della casa di Borgo Panigale

Il programma del World Ducati Week 2026 a Riccione ha preso il via ieri pomeriggio con il WDW OFF, l’apertura della mostra “Feelings Designed by Ducati”, ospitata al The Box Hotel Riccione.

Un'esposizione esclusiva che fa da anteprima al World Ducati Week giunto alle 13esima edizione, il raduno mondiale dedicato agli appassionati delle due ruote in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Quest’anno l'evento si preannuncia come un’edizione speciale perché ricorre il centenario della casa motociclistica di Borgo Panigale. Fino al 31 luglio 2026 la mostra “Feelings Designed by Ducati”, alla quale ieri ha portato i saluti dell'amministrazione l’assessore al Turismo Mattia Guidi, offre una straordinaria finestra sul Centro Stile Ducati, il luogo dove prendono forma le moto che hanno fatto di bellezza, innovazione e performance un’icona del Made in Italy.

Un viaggio nel design tra bozzetti e caschi d'autore

Attraverso una selezione di sketch originali, modellini di stile e l’esposizione della Panigale V4 Tricolore, il percorso espositivo regala uno sguardo privilegiato su alcuni dei momenti più significativi del processo creativo della scuderia, mostrando come un’intuizione si trasformi in un progetto capace di emozionare, dove design e ingegneria si fondono in perfetto equilibrio. Si tratta di un racconto essenziale che celebra la filosofia “Reduce to the Max”, volta a eliminare il superfluo per esaltare l’emozione e dare vita a moto in cui ogni dettaglio unisce estetica, funzionalità e prestazioni. Ad arricchire l’esposizione è inoltre una selezione di caschi iconici progettati da Aldo Drudi e da Drudi Performance per Ducati, testimonianza del contributo che il design italiano ha dato all’evoluzione dell’identità visiva del marchio. L'esposizione patrocinata del Comune di Riccione, organizzata da Moab in collaborazione con Ducati e The Box e il supporto di Visit Romagna, è a ingresso gratuito e aperta al pubblico tutti i giorni.

Questa sera la grande parata dei motociclisti e il beach party

Questa sera, venerdì 3 luglio, i riflettori si sposteranno alla carovana di motociclisti che, partita dal circuito di Misano Adriatico, raggiungerà Riccione in serata nella zona Marano. Il punto di arrivo sarà il Samsara Beach, scenario di due immancabili appuntamenti di questa giornata: la tradizionale rustida di pesce e l'animazione del Ducati beach party. La rustida sarà un momento di convivialità rivolto a tutti i partecipanti della parata e agli appassionati in occasione del raduno mondiale e vedrà il coinvolgimento del board di Ducati. Ad animare la serata sulla spiaggia ci penseranno i conduttori e performer Federico Russo e Francesco Mandelli, che coinvolgeranno il pubblico con il format Shazami, trasformando il concerto in un karaoke collective. La line-up musicale sarà composta da successi scelti per ripercorrere ciascuna decade della storia della scuderia. Al termine dello show dal vivo, la serata proseguirà sulle note del dj set del Samsara Beach Club.





