Riccione, ai Laghetti Arcobaleno torna “Rainbow Vibe”: musica, street art e inclusione nella natura

Al via la seconda edizione della rassegna con concerti, live painting e laboratori dedicati anche a ragazzi e persone con disabilità

Musica dal vivo, street art e un forte messaggio di inclusione sociale nel cuore della natura. Domani, venerdì 31 luglio, e sabato 1 agosto prende il via la seconda edizione di Rainbow Vibe, il progetto ideato dall’associazione Oasi Arcobaleno Riccione in collaborazione con Musicantiere, nato con l’obiettivo di valorizzare l’area naturalistica dei Laghetti Arcobaleno.

Dopo il positivo esordio dello scorso autunno, per l’estate 2026 il cartellone del progetto si è ampliato, trasformandosi in una vera e propria rassegna diffusa da luglio a settembre con eventi live, performance artistiche e musicali con artisti e band emergenti del territorio. Tra le attività proposte anche i laboratori didattici e artistici per ragazzi e persone con disabilità all’interno del progetto “Oasi di Oscar” in collaborazione con il centro residenziale “Fondazione G. Del Bianco” e Formula servizi alle persone.

Il progetto è stato ideato insieme a Michele “Enko 4” Costa in qualità di direttore artistico e coordinatore, nell’ambito del programma di attività volte a valorizzare l’area dei Laghetti Arcobaleno (viale Murano 47) di proprietà del Comune di Riccione e affidata in gestione a Oasi Arcobaleno Riccione Asd.

Gli eventi del weekend tra live painting e sonorità emergenti



Venerdì 31 luglio, la giornata si aprirà alle 10 con il laboratorio artistico rivolto agli ospiti dei centri residenziali del progetto “Oasi di Oscar”. Alle 18 prenderà il via la sessione di Graffiti live painting, con le crew del territorio impegnate a dipingere lungo lo specchio d'acqua. La serata si chiuderà alle 19:30 con il concerto live dei Mason Dew.

Sabato 1 agosto, dalle 18 proseguiranno le performance dei writer attorno al lago, mentre alle 19:30 il palco sarà tutto per il rock travolgente dei Mind Destroyer.

L’originale performance di arte urbana è realizzata in collaborazione con Iam: l’azienda, attiva nella gestione ambientale, metterà a disposizione un proprio mezzo di trasporto per trasformarlo nel “muro” su cui si esprimeranno i writer locali



La rassegna proseguirà ogni domenica sera alle 20 fino a fine settembre. Tra le date già confermate in calendario: Vee Jack (9 agosto), Luca Zanotti and Band (16 agosto), Before Midnight + The Kookals (23 agosto) e gli Overpop (6 settembre).

Rainbow Vibe, che gode del patrocinio del Comune di Riccione, non è quindi solo un programma di eventi estivi, ma è un progetto dalla forte valenza culturale, che unisce arte e musica, sempre collegato al contesto naturalistico in cui tutte le nostre attività si svolgono, comprese quelle più a carattere sociale.





Ingresso libero, per informazioni: tel. 0541 782802



