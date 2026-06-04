Riccione, al Parco della Resistenza torna la festa per famiglie e bambini

Domenica 7 giugno laboratori, spettacoli e attività gratuite dalle 17 al tramonto con il Comune e il Centro per le Famiglie

Domenica 7 giugno il Parco della Resistenza ospiterà una nuova edizione di “Festa insieme nel Parco… che spettacolo!”, l'iniziativa promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale che trasformerà uno dei luoghi più amati della città in un grande spazio aperto dedicato alle famiglie, ai bambini e alla comunità.

Dalle ore 17 fino al tramonto, il parco si animerà con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età in un pomeriggio all'insegna della creatività, della cultura, dello sport e della socialità. L'iniziativa nasce dalla volontà di promuovere relazioni, partecipazione e inclusione, mettendo al centro le famiglie e i bambini attraverso esperienze capaci di creare legami e rafforzare il senso di appartenenza alla città.

Tra le proposte in programma ci saranno letture animate ad alta voce a cura della Biblioteca comunale rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni e del Museo del Territorio che proporrà il laboratorio di lettura mitologica e attività didattica “Piccoli artisti a Cnosso. Teseo e il mistero del labirinto. L'amicizia che sconfigge il mostro”. Attraverso il racconto del mito di Teseo e del Minotauro e un viaggio alla scoperta della civiltà minoica, i bambini saranno accompagnati in un percorso che unisce fantasia, storia e archeologia. L'attività si concluderà con la realizzazione di un elaborato artistico ispirato al celebre affresco del “salto del toro” custodito nel Palazzo di Minosse a Cnosso: i piccoli partecipanti potranno colorare il proprio bozzetto e portare a casa la loro personale opera d'arte, trasformandosi per un giorno in veri e propri artisti dell'antica Creta.

Il Centro per le Famiglie Distrettuale proporrà i laboratori “Tree Painting – Dipingi nel Parco”, un percorso creativo tra colori e immaginazione rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni e “Mosaici di Semi”, esperienza di arte materica e creatività naturale dedicata ai più piccoli dai 3 ai 7 anni.

Il pomeriggio sarà inoltre arricchito da spettacoli di musica, danza e teatro, attività sportive e giochi all'aria aperta organizzati dalle associazioni del territorio che offriranno ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino le numerose realtà educative, sociali, culturali e sportive che contribuiscono ogni giorno alla vitalità della città.

Uno spazio speciale sarà dedicato anche alla memoria e alle tradizioni locali attraverso poesie in dialetto e racconti della tradizione popolare a cura di Famija Arciunesa con il gruppo di poeti, scrittori e attori "La maratona del dialetto” con uno speciale contributo della compagnia teatrale “ La Carovana” di Pier Paolo Gabrielli, del maestro delle zirudéle Mauro Vanucci e del poeta e musicista Mario Tonini.

Saranno momenti pensati per custodire e trasmettere il patrimonio culturale della comunità, favorendo il dialogo tra generazioni e il senso di identità condivisa. Prevista anche una lettura animata del libro “ Il villaggio di Blastociccio” e il laboratorio grafico a cura dell'associazione Agedo Romagna.

Tra gli appuntamenti della giornata spazio anche allo spettacolo teatrale “BUM BUM PIPPirati Urrà”, realizzato dalla compagnia Puck TeaTré nell'ambito del programma P.I.P.P.I., il progetto nazionale sostenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione delle situazioni di vulnerabilità familiare.

Saranno inoltre presenti all'interno del pattinodromo e all'esterno dell'area del parco associazioni e società sportive grazie alle quali ogni bambino potrà cimentarsi, giocare e imparare, accompagnato da allenatori e educatori.

L'intera manifestazione è il risultato della collaborazione tra servizi comunali, associazioni e realtà del territorio e rappresenta un esempio concreto di come la partecipazione e la condivisione possano generare benessere collettivo. Accanto alle attività culturali, educative e ricreative saranno presenti anche punti ristoro, bar e food truck che renderanno il parco ancora più accogliente e favoriranno momenti di convivialità e incontro.

“Anche quest’anno riproponiamo una grande festa di comunità al Parco della Resistenza, un'occasione speciale per trascorrere insieme una giornata all'insegna delle relazioni, dell'amicizia, del divertimento e della condivisione - afferma l’assessora alla Famiglia e ai quartieri Marina Zoffoli -. I veri protagonisti saranno i bambini ai quali è dedicato un ricco programma di attività pensate per stimolare creatività, curiosità e partecipazione. In questo senso abbiamo voluto creare un evento capace di mettere al centro le famiglie e la comunità, valorizzando il contributo delle tante realtà associative, culturali, educative e sportive che ogni giorno animano il nostro territorio”.

L'appuntamento è per domenica 7 giugno, dalle ore 17 al tramonto, al Parco della Resistenza di Riccione in viale Montebianco. L'ingresso è libero.



