Riccione, al via i lavori post-alluvione in due scuole

Interventi strutturali per ripristinare sicurezza e funzionalità ai plessi Fontanelle e Mimosa

Il Comune di Riccione ha programmato per le prossime settimane una serie di interventi strutturali volti a restituire piena funzionalità a due importanti plessi scolastici del territorio. Il progetto riguarda le scuole Fontanelle di viale Capri e Mimosa di viale Castrocaro, che necessitano di opere di risanamento a seguito dei danni provocati dalle alluvioni.

L’obiettivo principale dell'amministrazione è la risoluzione definitiva delle criticità emerse negli edifici, intervenendo in particolare per risolvere problematiche legate a infiltrazioni e saldature. Questi lavori di ripristino permetteranno di recuperare gli ambienti compromessi dall'evento naturale, assicurando spazi idonei, salubri e sicuri per lo svolgimento delle attività educative a favore degli studenti e del personale scolastico.

Attraverso questo piano di riparazioni, l’amministrazione comunale di Riccione punta a garantire la perfetta tenuta dei locali e a ristabilire gli standard qualitativi necessari per la vita quotidiana all'interno degli istituti coinvolti.