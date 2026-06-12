Riccione, al via il percorso per il Piano di zona 2026 su salute e welfare

Enti locali, Ausl e Terzo settore ai tavoli tematici per costruire in modo condiviso i servizi socio-sanitari del territorio

Un nuovo passo verso un welfare di comunità più integrato, efficace e partecipato. A partire da lunedì 22 giugno, il Distretto socio-sanitario di Riccione dà ufficialmente il via al percorso di costruzione del Programma attuativo 2026 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, lo strumento cardine per la pianificazione annuale dei servizi e degli interventi in ambito sociale e sanitario.

I tavoli tematici, organizzati presso la Casa della Comunità del Distretto Riccione in viale Veneto, coinvolgeranno attivamente enti locali, Azienda USL della Romagna, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, sindacati e stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello di costruire in maniera condivisa una rete di servizi sempre più aderente ai bisogni reali della comunità, nel segno della corresponsabilità e della cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

Il Programma attuativo annuale rappresenta la concretizzazione operativa del Piano di zona traducendo in azioni e risorse gli obiettivi strategici condivisi. I tavoli saranno occasione per confrontarsi sui bisogni del territorio e per avanzare proposte migliorative a favore di una comunità più inclusiva e resiliente.

Il calendario degli incontri sarà articolato per aree tematiche e si concluderà con un’assemblea plenaria dedicata alla restituzione degli esiti del percorso.

Gli incontri si svolgeranno presso la Casa della Comunità del Distretto di Riccione in viale Veneto, 170.

Il Tavolo non autosufficienza/Inclusione si riunirà lunedì 22 giugno. Questo primo appuntamento si articolerà in due momenti distinti, dedicati nello specifico all'Area anziani, dalle ore 14:30 alle 16:15, e all'Area disabili, dalle ore 16:30 alle 18:15.

I lavori proseguiranno l'indomani, martedì 23 giugno con il Tavolo minori famiglie e giovani, dalle ore 14:30 alle 16:15 mentre il focus del Tavolo povertà occuperà la fascia oraria successiva, dalle ore 16:30 alle 18:15 sempre nella giornata del 23 giugno.

L'intero percorso partecipato si chiuderà ufficialmente martedì 7 luglio, dalle ore 15:30 alle 17:30, con la convocazione della Plenaria per la restituzione degli esiti dei tavoli che si terrà presso la Sala del Consiglio del Comune di Riccione, in viale Vittorio Emanuele II numero 2.

Al termine del percorso sarà redatto il nuovo Programma attuativo annuale 2026 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione frutto del lavoro partecipato e sinergico di tutti gli attori sociali, uniti in una logica di sistema e corresponsabilità che tradurrà in interventi concreti le priorità emerse durante i tavoli.



