Riccione, al via il percorso per imparare a gestire le emozioni

Sei incontri gratuiti, da settembre a dicembre, alla Casa di Comunità per acquisire strumenti e strategie utili a migliorare il benessere psicologico e affrontare stress e difficoltà quotidiane

Una preziosa opportunità per chi è interessato ad approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico. E’ quella offerta dal gruppo "Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio" che prende il via martedì 22 settembre a Riccione. L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e Psicopatologia Rimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni della Casa di Comunità di Riccione (viale Veneto 170).

Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con la dottoressa Giulia Lisotti e il dottor Enrico Meregalli, psicologi e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Questo il programma degli incontri, tutti alla sala riunioni della Casa della Comunità di Riccione dalle ore 9.30 alle 11.30:

martedì 22 settembre: Conoscere i disturbi emotivi: comprendere per affrontare

martedì 6 ottobre: Alla scoperta delle emozioni: riconoscerle e comprenderne la funzione

martedì 20 ottobre: Accogliere le emozioni: il valore dell’accettazione

martedì 3 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

martedì 24 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

martedì 15 dicembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.