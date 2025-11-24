Riccione apre il Lungomare Ice Park: da sabato 29 novembre si pattina sulla pista di ghiaccio vista mare

La pista sarà aperta tutti i giorni feriali dalle 15 alle 21 e nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 24; il giorno di Natale dalle 15 alle 24

Pattinare sul ghiaccio è una delle attività più belle e attese del periodo natalizio. E Riccione la rende ancora più speciale e suggestiva perché pattinare nella Perla verde significa farlo a pochi metri dalla spiaggia e dal mare, grazie al Lungomare Ice Park. Torna anche quest’anno, dopo l’enorme successo del suo debutto lo scorso Natale, la pista di pattinaggio più suggestiva e grande d’Italia. L’apertura ufficiale al pubblico sarà infatti sabato 29 novembre quando, dopo l’atteso spettacolo di inaugurazione alle ore 17, grandi e piccoli potranno indossare i pattini e scivolare lungo il tracciato della pista godendosi il lungomare da una prospettiva diversa e insolita.

Una pista unica in Italia: 1.650 metri quadrati tra mare e luci natalizie

Con i suoi 1.650 metri quadrati, la pista di pattinaggio del Lungomare Ice Park si conferma la più grande d’Italia, un tracciato suggestivo che da piazzale Roma si allunga in direzione del porto, a pochi metri dalla spiaggia e dal mare Adriatico. Un’esperienza che solo Riccione può regalare: pattinare sul ghiaccio respirando il profumo del mare d’inverno, immersi nelle luci e nei colori delle festività. A rendere l’esperienza ancora più gradevole saranno aperti, accanto alla pista, anche due chioschi dove i pattinatori potranno godersi una pausa dolce o salata.

A completare lo scenario, anche quest’anno, c’è la grande ruota panoramica “Riviera Christmas View”, che già da alcune settimane offre una vista mozzafiato sulla Riviera illuminata, rendendo l’intero Lungomare un vero e proprio parco natalizio a cielo aperto.

La pista di pattinaggio sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 21, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24 e il 25 dicembre dalle 15 alle 24.

Il costo per un’ora di pattinaggio, con il noleggio dei pattini incluso, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini al di sotto dei 140 centimetri di altezza. Per i più piccoli sono a disposizione i “pinguini tutor” con un costo aggiuntivo di 4 euro per rendere l’esperienza sul ghiaccio ancora più sicura e piacevole.

Un successo virale di pubblico ma anche promozionale

Che la pista di pattinaggio sul ghiaccio, insieme alla grande ruota panoramica in piazzale Roma, siano ormai diventati i simboli del Natale Capodanno di Riccione, lo conferma anche il grande interesse sui social che lo scorso anno hanno registrato numeri da record, oltre a quello del vastissimo pubblico presente. L’esordio del Lungomare Ice Park lo scorso anno ha infatti registrato un entusiasmo straordinario: le immagini della pista e della ruota panoramica erano diventate virali sui social, raggiungendo quasi 2,5 milioni di visualizzazioni nel solo primo weekend sulle pagine ufficiali del Comune di Riccione. Un reel in particolare, che mostrava una pattinatrice attraversare il tracciato fino alla ruota, aveva superato un milione di visualizzazioni tra Facebook e Instagram, diventando uno dei contenuti più condivisi delle festività.