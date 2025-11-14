Riccione avvia la riqualificazione del porto con una nuova commissione tecnica

La Giunta comunale istituisce un organismo incaricato di analizzare le proposte progettuali per l’area portuale

La Giunta comunale di Riccione ha approvato la costituzione di una commissione tecnica incaricata di valutare le proposte progettuali per la riqualificazione dell’area portuale e di definire le procedure dei bandi relativi alle concessioni demaniali.

L’obiettivo è avviare un percorso amministrativo chiaro e strutturato che accompagni la città verso una profonda rigenerazione del porto, una delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo turistico e urbanistico di Riccione.

La commissione tecnica sarà chiamata a valutare le proposte presentate e a individuare eventuali modalità di partenariato pubblico-privato alternative. La commissione si occuperà anche delle procedure dei bandi per le concessioni demaniali mentre il Comune di Riccione prenderà parte al Tavolo tecnico regionale dedicato all’applicazione della direttiva Bolkestein, istituito per definire, insieme alla Regione Emilia-Romagna e agli altri Comuni costieri, le linee guida in materia di concessioni e gare pubbliche.