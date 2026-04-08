“Riccione cambia” chiude il tour nei quartieri a Riccione Paese

Giovedì 9 aprile la sindaca Angelini e la Giunta incontrano i cittadini per presentare lavori pubblici, cantieri e progetti futuri della città

L’ultimo appuntamento del viaggio nei quartieri farà tappa domani, giovedì 9 aprile, a Riccione Paese. Alle 21 presso il Centro della Pesa (viale Lazio, 10), la sindaca Daniela Angelini e la Giunta comunale incontreranno i cittadini per illustrare lo stato dei lavori pubblici, i cantieri in corso e i progetti che interesseranno la città. L’appuntamento con i cittadini fa parte del ciclo di incontri “Riccione cambia. Cambiamola insieme” promosso dall’amministrazione comunale: un percorso significativo per la città fatto di dialogo, condivisione e partecipazione della comunità per costruire insieme la Riccione del domani.

Dopo la presentazione dei progetti e dei cantieri aperti, i cittadini potranno intervenire con domande, segnalazioni e proposte, ricevendo risposte direttamente dagli assessori preposti.

Il ciclo di incontri pubblici “Riccione cambia. Cambiamola insieme” si è sviluppato lungo un percorso di sei appuntamenti che hanno toccato, da febbraio a oggi, tutti i quartieri di Riccione attraverso un dialogo aperto e proficuo con i cittadini, coinvolti così nel processo di rigenerazione e trasformazione per costruire insieme all’amministrazione una città attenta ai bisogni e alle aspettative di tutti.



