“Riccione cambia”: concluso il percorso partecipato per il nuovo Piano urbanistico generale

Online tutti i report e le proposte dei cittadini per un Pug che coniuga mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e qualità della vita

Si è ufficialmente concluso il processo partecipato “Riccione cambia”, avviato dall’Amministrazione comunale per costruire, insieme alla cittadinanza, la strategia urbana ed ecologico-ambientale del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). Un percorso lungo e articolato, che ha visto la partecipazione attiva di giovani, cittadini, associazioni, categorie economiche, professionisti e quartieri, i cui contributi sono stati raccolti e formalizzati nei report di sintesi dei focus group e degli incontri pubblici, recentemente approvati e pubblicati sul sito ufficiale www.pugriccione.it.

“L’Amministrazione comunale ha confermato in questo modo l’obiettivo di realizzare un piano strategico integrato capace di coniugare rigenerazione urbana, contrasto all’emergenza climatica e partecipazione attiva, con uno specifico coinvolgimento delle nuove generazioni - ha commentato l’assessore alla Rigenerazione urbana, Christian Andruccioli. - “Riccione cambia rappresenta un esempio virtuoso di governance partecipata, in cui l’ascolto e il coinvolgimento sono diventati strumenti concreti di pianificazione. Il percorso non si conclude qui, ma diventa la base per una progettazione urbana capace di mettere al centro il benessere della comunità, l’ambiente e l’innovazione”.

Cinque momenti per cambiare Riccione insieme

Il percorso “Riccione cambia”,che ha portato alla redazione e approvazione da parte della Giunta comunale dei report di sintesi, si è sviluppato attraverso cinque fasi fondamentali, che hanno permesso un coinvolgimento trasversale e rappresentativo della comunità.

Nel 2023 è stato avviato Superr – La Scuola di urbanistica partecipata per ragazzi e ragazze:un’esperienza pionieristica di urbanistica partecipata, dedicata ai giovani tra i 16 e i 21 anni, che ha combinato laboratori, esplorazioni urbane, lezioni, contest creativi e co-progettazione. Le attività hanno permesso ai ragazzi di osservare, apprendere, esplorare e infine proporre visioni e idee per una città più verde, accessibile, creativa e inclusiva. Le proposte sono state validate dalla Regione Emilia-Romagna.

Tra il 2023 e il 2024 si sono realizzati i Focus group attraverso incontri ristretti ma rappresentativi con attori del territorio: ordini professionali, associazioni, categorie economiche, sindacati, ambientalisti. L’obiettivo degli incontri è stato quello di condividere visioni future per Riccione, affrontare criticità e costruire insieme le sfide prioritarie del Piano, dalla rigenerazione delle colonie al rapporto con il mare, dalla mobilità alla cura degli spazi pubblici.

Incontri tematici rivolti alla cittadinanza sono stati realizzati nel corso del 2024 per discutere clima e adattamento, welfare, turismo, mobilità e rigenerazione urbana. Esperti, docenti e tecnici hanno fornito approfondimenti e stimoli per un dibattito pubblico strutturato, raccogliendo osservazioni utili per l’elaborazione della strategia del Pug.

Lo scorso anno è stata realizzata la Mappa interattiva: un’innovativo strumento digitale di consultazione pubblica, in cui i cittadini hanno potuto segnalare criticità, proposte e luoghi da valorizzare o rigenerare. La mappa è visibile online, georeferenziata e tematizzata per aree di intervento, consultabile liberamente da tutti.

Nel corso di quest’anno sono stati organizzati sei incontri pubblici con i quartieri: “Riccione cambia - Cambiamo Riccione insieme”. Gli incontri sono stati l’occasione per i quartieri di discutere direttamente con l’Amministrazione le strategie locali del Pug e del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). Questa fase, parte integrante del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Pr Fesr 2021–2027, ha dato spazio a un dialogo autentico tra cittadini e amministrazione, con la raccolta di contributi anche tramite cartoline tematiche.







Superr: l’urbanistica raccontata dai giovani

Particolarmente significativa è stata l’esperienza della Scuola di urbanistica partecipata per ragazzi e ragazze – Superr. Coinvolgendo gli studenti degli istituti “Volta–Fellini” e “Savioli”, il progetto ha dato voce ai più giovani, attraverso quattro fasi didattiche: osservare, apprendere, esplorare e proporre. Le sfide prioritarie emerse, raccolte nel documento finale, delineano una città: verde, resiliente e sostenibile, inclusiva e attenta alla sicurezza degli spazi pubblici, connessa, ciclabile e partecipata, ricca di luoghi per la creatività e l’espressione giovanile, capace di rigenerare gli edifici dismessi e gli spazi inutilizzati.







Pums e RI.T.MO: mobilità sostenibile al centro

Parallelamente al Pug, l’Amministrazione ha avviato anche il percorso partecipato del Pums, denominato “RI.T.MO– Riccione in transizione verso una mobilità sostenibile”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e approvato nel dicembre 2024. Il dialogo con i cittadini, integrato nel processo “Riccione cambia”, ha contribuito a definire strategie condivise su accessibilità, trasporti pubblici, ciclabilità e connessioni urbane.

Trasparenza e partecipazione: tutti i materiali online

Per garantire massima trasparenza e possibilità di approfondimento, tutti i materiali, report e sintesi degli incontri sono stati pubblicati e sono consultabili sul sito ufficiale del Piano urbanistico generale: www.pugriccione.it. Con questo strumento è stato possibile a chiunque di prendere parte al processo, anche nei 15 giorni successivi agli eventi, e di contribuire a una visione condivisa della Riccione del futuro.

L’Ufficio di Piano sta integrando gli esiti del processo partecipato nella strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del Pug ai fini dell’assunzione del Piano.