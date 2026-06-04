Riccione, cambiano gli orari di ricevimento dello Sportello unico per l’edilizia

Dal 18 giugno nuove modalità per appuntamenti in videoconferenza e in presenza

Il Comune di Riccione informa che, a partire dal 18 giugno, entreranno in vigore alcune modifiche organizzative relative alle modalità di ricevimento dei tecnici dello Sportello unico per l’edilizia (SUE), con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e migliorare la gestione degli appuntamenti.

Le novità riguardano sia gli incontri in videoconferenza sia quelli in presenza.

La giornata dedicata al ricevimento in modalità telematica, attualmente prevista il giovedì mattina, sarà spostata al mercoledì mattina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Rimane invariata la procedura di prenotazione attraverso il portale SU C-Portal, con apertura settimanale dell’agenda il venerdì a partire dalle ore 9:00 per gli appuntamenti della settimana successiva.

Anche il ricevimento in presenza subirà una variazione: gli appuntamenti, oggi fissati il martedì pomeriggio, saranno trasferiti al giovedì pomeriggio, nella fascia oraria compresa tra le 15:00 e le 17:00. Restano confermate le modalità di prenotazione già in uso, con una durata massima di 30 minuti per ciascun tecnico e pubblicazione della lista ufficiale per le prenotazioni a partire dalle ore 14:00.

L’Amministrazione comunale invita professionisti, tecnici e operatori del settore a prendere nota delle nuove disposizioni e a consultare i canali istituzionali per eventuali aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Riccione.







