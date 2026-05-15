Riccione capitale dello sport: una primavera di eventi tra grandi numeri e discipline internazionali

Dalle gare acquatiche ai tornei giovanili, fino ai grandi appuntamenti di giugno: migliaia di atleti animano la città in vista dell’estate tra nuoto, calcio, vela, danza e sport di squadra

Una primavera sorprendente per lo sport che a Riccione porta, anche quest’anno, migliaia di atleti di tutte le discipline pronti a cimentarsi in raduni, tornei, competizioni e gare. Appena chiusa la prima parte della stagione primaverile, con i grandi appuntamenti dalle arti marziali alla scherma, dal nuoto al podismo e al ciclismo, la volata verso l’estate continua con numerosi appuntamenti che promettono ancora un volta il sold out nelle strutture sportive riccionesi.

Gli sport acquatici: vela e nuoto

Grandi protagonisti della stagione gli sport velici con un fitto programma di regate annunciato dal Centro velico Città di Riccione da maggio a settembre. Nelle prossime settimane si partirà con le regate zonali Snipe e 420 in programma il 23 e 24 maggio e il 27 e 28 giugno. Tra il 29 maggio e il 2 giugno si svolgerà il Vela day Fiv mentre il 27 e 28 giugno l’appuntamento sarà con “Un mare di vele”, prove di regata dedicata ai soci dei circoli riccionesi e agli allievi delle scuole vela. Gli appuntamenti proseguiranno fino a settembre.

Tra maggio e giugno si accende anche la stagione del nuoto con un fitto calendario di gare. Si parte questo weekend con il nuoto di salvamento, sia in vasca con Campionati italiani assoluti lifesaving (15-17 maggio) che in acque libere nel tratto di mare di fronte alla spiaggia 7 di Riccione con i Campionati italiani assoluti surflifesaving (18-20 maggio). Il mese di maggio si chiude con i Campionati nazionali Aics in programma fino al 2 giugno.





A giugno si rinnova lo storico appuntamento con il Trofeo di nuoto Italo Nicoletti, in programma dal 5 al 7 mentre nel weekend successivo sono attesi gli atleti per il Campionato nazionale Uisp (12-14 giugno). Dal 24 giugno al 28 giugno sono attesi i Campionati italiani master tuffi e propaganda e il Campionato italiano estivo ragazzi artistico. Chiudono il mese i Campionati italiani master, in programma il 30 giugno.

Il nuoto paralimpico sarà protagonista sulla spiaggia 7 il 13 giugno con il quinto Trofeo Riccione Water Beach. Organizzato da Finp e Fin Comitato Emilia-Romagna e Fin Salvamento sezione di Rimini, l’evento propone gare di nuoto in mare aperto suddivise in tre sessioni e distanze diverse: la “New open water” 500 metri per i più piccoli, la "Mezzofondo sprint” con distanza del miglio marino e la "Mezzofondo” con 3 chilometri di gara. Attesi circa 350 atleti dagli esordienti ai master.

Campionati nazionali, tornei internazionali, gare e spettacoli sportivi

La seconda parte del mese di maggio si presenta ricca di iniziative. Tornerà al Palazzo del Turismo il bridge con il Festival over 64 della Figb (23-24 maggio) mentre Riccione si prepara ad accogliere le finali nazionali di Ginnastica “Ritmica Oltremare” (22-24 maggio).

Il calcio sarà protagonista tra la fine di maggio e i primi di giugno con il Torneo internazionale giovanile “Vai tigre”, che vedrà la partecipazione di circa 1.000 giovani atleti, il torneo giovanile internazionale “Riccione cup” (24-26 maggio), la 45esima “Coppa dell’amicizia” di calcio a 5 dedicato alle polizie locali (26-29 maggio).

Gli eventi proseguiranno poi con l’undicesima edizione di “Swimming Games” firmata Aics dedicata a circa 1.000 atleti (30 maggio-2 giugno), il “Trofeo femminile dell’Adriatico” e “Coppa della costa adriatica” (31 maggio-2 giugno).

Oltre 4.000 atleti sono attesi per due eventi che coinvolgeranno giovani calciatori e cestisti provenienti da tutta Italia: il torneo giovanile “Spiagge romagnole football cup” e “Spiagge di Rimini e Riccione basket cup” in programma dal 31 maggio al 2 giugno.

Dal 25 maggio al 7 giugno grande attesa per i Campionati italiani di categoria e master di tennis da tavolo mentre il 6 e 7 giugno il Palazzo del Turismo sarà il palcoscenico della danza acrobatica con lo spettacolo “Essenza tra tempo, corpo e origine”. Incentrato sulle espressioni delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo, lo show accompagnerà lo spettatore in un viaggio profondo dentro l’essere umano.

Il calendario sportivo di giugno proseguirà con il “Green Camp di judo” dal 9 al 14 giugno e il Campionato nazionale Aics di pallacanestro (11-14 giugno). Nello stesso weekend lo Stadio del baseball ospiterà il torneo internazionale “World Slowpitch Amateur” con la partecipazione di circa 400 atleti junior e senior provenienti da diversi Paesi del mondo.

Ancora i grandi tornei giovanili saranno i protagonisti della primavera riccionese con le Finali nazionali settore calcio Csain (5-6 giugno), “Mirabilandia summer cup” di calcio (5-7 giugno), “Opes volley” di pallavolo (11-14 giugno) e “Riccione Aquafan cup” di calcio (12-14 giugno).

Il 13 e 14 giugno è in programma lo stage nazionale di Aikido mentre il 28 giugno lo Stadio comunale Nicoletti ospiterà “Campioni in tour”, il torneo nazionale di calcio giovanile riservato alle categorie esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci. A questa edizione si affiancherà anche la finalissima della 16esima edizione del progetto nazionale “Campioni in tour per le pediatrie” con la partita del cuore finalizzata alla raccolta fondi per il reparto pediatrico dell’Ospedale Infermi di Rimini.

Chiude il mese di giugno uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo riccionese: il tradizionale “International Skate Team Trophy” di pattinaggio artistico, giunto quest’anno alla ventesima edizione. In programma dal 26 al 28 giugno e organizzato da Pattinaggio Riccione e autorizzato da Skate Italia, l’evento rappresenta una vetrina internazionale di gruppi spettacolo e di precisione.

“Riccione conferma ancora una volta la sua vocazione sportiva, capace di accogliere migliaia di atleti, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Ogni disciplina trova qui strutture adeguate, ospitalità e un territorio che vive lo sport come occasione di crescita, inclusione e promozione della città. Il ricco calendario di eventi che accompagnerà il percorso verso l’estate rappresenta non solo un importante motore turistico ed economico, ma anche un valore sociale e culturale per tutta la comunità riccionese”.







