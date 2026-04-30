Riccione, carta d’identità elettronica: dal 18 maggio sportello solo su appuntamento

Nuove modalità per il rilascio della CIE in vista della scadenza delle carte cartacee del 2026: prenotazioni online, aperture straordinarie e accesso limitato ai casi urgenti

In vista della scadenza delle carte d’identità cartacee, prevista per il 3 agosto 2026, e per gestire in modo più ordinato l’afflusso dei cittadini verso il rilascio della carta d’identità elettronica, a partire da lunedì 18 maggio lo sportello dedicato sarà accessibile su appuntamento: tutte le mattine dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio, previa prenotazione tramite questo link.

Nel giorno e all’orario dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente esibendo i seguenti documenti: una fotografia recente (non più vecchia di 6 mesi) in formato tessera, con sfondo di colore chiaro; la tessera sanitaria; la carta d’identità cartacea scaduta o in scadenza; (solo in caso di furto o smarrimento della carta d’identità) la relativa denuncia presentata ai carabinieri.



Si potrà rilasciare la carta d’identità senza appuntamento solo nei casi di effettiva urgenza e entro un numero massimo giornaliero di utenti, compatibilmente con l’erogazione degli altri servizi di sportello (certificati, autentiche, residenze, ecc.), che resteranno accessibili senza prenotazione.

Si ricordano gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00 (giovedì pomeriggio non si ricevono pratiche di residenza).

Si ricorda infine che per i mesi di maggio e giugno sono previste delle aperture straordinarie nei pomeriggi di lunedì e mercoledì per l’emissione delle carte d’identità elettroniche sempre previo appuntamento.