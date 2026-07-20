Riccione celebra la Madonna del Mare: festa conclusa con la Messa e i fuochi sul porto

Ampia partecipazione di cittadini e turisti alla celebrazione sul piazzale del porto

Domenica sera, sul piazzale del porto di Riccione, si è conclusa la Festa della Madonna del Mare con la Santa Messa solenne presieduta da don Tarcisio Tamburini (che ha da poco iniziato il suo incarico pastorale alla parrocchia di San Martino), affiancato dai sacerdoti delle comunità locali.

La funzione ha visto un’ampia partecipazione di cittadini e turisti, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, della Giunta comunale e delle rappresentanze di Club Nautico, Lega Navale Italiana, Cooperativa Bagnini, Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Gruppo di Riccione, Ufficio Locale Marittimo, Polizia locale e Carabinieri di Riccione.

Nel suo intervento, la sindaca ha sottolineato il valore di un appuntamento che unisce fede e tradizione, ricordando come il mare rappresenti per Riccione un’identità profonda e un patrimonio di storie, valori e conoscenze tramandate nel tempo, rivolgendo inoltre un caloroso benvenuto al nuovo parroco.

I festeggiamenti si sono poi conclusi con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, che ha illuminato il cielo della Perla verde regalando un momento di grande emozione a tutti i presenti.



