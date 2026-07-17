Riccione celebra la Madonna del Mare: tradizione marinara e innovazione digitale

Presentato al Club Nautico il progetto 3D della Saviolina che entrerà nello Star Museum

Salire a bordo della Saviolina, esplorarne i dettagli costruttivi e riviverne le manovre tradizionali grazie alla tecnologia digitale. Ieri sera, giovedì 16 luglio, la terrazza del Club Nautico di Riccione ha ospitato un incontro pubblico di profondo valore culturale che, oltre a dare ufficialmente il via alle celebrazioni per la Madonna del Mare, ha tracciato la rotta per il futuro culturale e museale della città.

Il cuore della serata è stato la presentazione del progetto in 3D che permetterà ai visitatori del futuro Star Museum – il nuovo museo di Riccione, la cui apertura è prevista per la primavera del 2027 – di salire virtualmente a bordo della Saviolina. Questo percorso narrativo dedicato all’Adriatico punta a valorizzare il patrimonio storico locale fondendo rigore scientifico e innovazione tecnologica, trasformando la memoria marittima in un’esperienza d’avanguardia accessibile a tutti. Accanto al Club Nautico Riccione, partner principale del progetto, figurano la Fondazione Cetacea, che cura i contenuti dedicati alla biodiversità marina e alla tutela ambientale, e Blennius, responsabile degli approfondimenti scientifici sugli ecosistemi dell’Adriatico e sulla fauna della barriera soffolta.

All’incontro di ieri sera hanno preso parte la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e la presidente del Club Nautico Franca Mulazzani. Il dibattito, moderato dal giornalista de “Il Resto del Carlino” Carlo Andrea Barnabé, ha visto gli interventi di Stefano Medas, archeologo navale tra i massimi esperti italiani del settore che da anni si occupa della tutela della Saviolina. Insieme a lui, Roberto Malfagia (co-direttore artistico dello Star Museum e responsabile del laboratorio creativo “La Jetée”) e Andrea Tirincanti (coordinatore del comitato scientifico e co-direttore artistico dello Star Museum) hanno svelato la genesi tecnologica e il valore scientifico dietro la ricostruzione virtuale della storica imbarcazione simbolo della città.

La veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna: sabato 18 luglio al porto di Riccione

Sabato 18 luglio alle ore 17:00, il porto di Riccione sarà il palcoscenico della tradizionale veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, un momento molto atteso che vedrà protagoniste le Mariegole e lo storico lancione simbolo della città, con le loro vele colorate che animeranno il mare in un’atmosfera suggestiva e carica di significato.

“Albe in controluce”: Giovanni Truppi in “La lunga fiaba di sabbia” domenica 19 luglio alla spiaggia libera del Marano

Domenica 19 luglio alle ore 5:30 Giovanni Truppi sarà protagonista dell’appuntamento delle “Albe in controluce” per la Madonna del Mare con “La lunga fiaba di sabbia”, in programma presso la spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134). Lo spettacolo è un progetto speciale che intreccia “La lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini e le “Fiabe italiane” di Italo Calvino, trasformando un itinerario geografico in racconto poetico e collettivo.

Nel 1959 Pasolini percorre in automobile tutta la costa italiana, dando vita a un reportage che è insieme diario, visione e racconto di un Paese in trasformazione. Pochi anni prima Calvino aveva raccolto e riscritto le fiabe popolari italiane, costruendo una mappa simbolica del nostro immaginario. “La lunga fiaba di sabbia” mette in dialogo questi due universi: a ogni tappa del viaggio di Pasolini corrisponde una fiaba della stessa regione, in un continuo intreccio tra realtà e mito, osservazione e immaginazione. Cantautore e autore del libro di viaggio “L’avventura”, ispirato al testo pasoliniano, Truppi in questo progetto si fa voce e interprete di una narrazione più ampia, accompagnando il racconto con brani della tradizione e con canzoni scritte da Pasolini. Ne nasce una forma ibrida, evocativa, che non è solo concerto né teatro né lettura, ma un dispositivo poetico in cui la parola orale si fa geografia e la musica diventa eco narrativa.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso culturale che Riccione ha dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, richiamando il legame dello scrittore con la città, documentato dalle lettere del 1930 ritrovate e pubblicate da Pier Vittorio Tondelli nel saggio “Cabine! Cabine!”. Un filo ideale che riporta oggi Pasolini sulle spiagge di Riccione attraverso il linguaggio contemporaneo di Giovanni Truppi.

La processione in mare, la Santa Messa solenne e lo spettacolo dei fuochi d’artificio domenica 19 luglio al porto

Domenica 19 luglio alle ore 9:15, al porto di Riccione, si terrà la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla processione in mare con la Saviolina e le imbarcazioni storiche.

In serata, alle ore 21:00, il piazzale del porto ospiterà la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi. A chiudere la festa sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che illuminerà il cielo regalando un momento di grande emozione a cittadini e turisti.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. La Festa della Madonna del Mare è un evento promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Club Nautico Riccione, Lega Navale Italiana Riccione, Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Riccione, Ufficio locale marittimo di Riccione e Parrocchie di Riccione.



