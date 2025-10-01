Riccione, chiesto il rinvio a giudizio per 27enne accusato di violenza su minorenne
L’episodio risale al 3 luglio scorso, quando la giovane, in vacanza con la famiglia a Riccione, fu palpeggiata improvvisamente mentre camminava sul bagnasciuga
Il sostituto procuratore di Rimini, Luca Bertuzzi, ha chiesto il rinvio a giudizio per un 27enne tunisino accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una turista di 14 anni. L’udienza preliminare è fissata per il 3 febbraio davanti alla gup Raffaella Ceccarelli.
L’episodio risale al 3 luglio scorso, quando la giovane, in vacanza con la famiglia a Riccione, fu palpeggiata improvvisamente mentre camminava sul bagnasciuga. Dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, le indagini portarono al riconoscimento del presunto responsabile.
Il ragazzo, senza fissa dimora e difeso dall’avvocata Federica Rossi, si trova già detenuto al carcere dei Casetti per un altro reato.