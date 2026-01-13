Riccione conquista lo studio de La Ruota della Fortuna

35 cittadini partecipano come pubblico dal vivo e fanno sorridere Gerry Scotti con cartelli e slogan romagnoli

Varcare le porte degli studi Mediaset è stato un po’ come attraversare lo schermo televisivo ed entrare in quel mondo che ogni sera accompagna milioni di italiani dal divano di casa. Per un gruppo romagnolo partito da Riccione, questa volta lo spettacolo si è guardato in prima fila. Grazie a un viaggio organizzato dall’agenzia Domino Experience di Riccione, 35 riccionesi hanno partecipato come pubblico dal vivo al celebre game show di Canale5 “La Ruota della fortuna”, condotto da Gerry Scotti.

La comitiva riccionese, che ha preso parte il 23 dicembre alla registrazione delle puntate in onda da ieri fino a mercoledì 14 gennaio, ha dato vita a una vera e propria “spedizione romagnola” nel cuore della televisione italiana. Una volta in studio, i romagnoli non sono passati inosservati: tra cartelli simpatici e slogan giocosi, hanno salutato il conduttore, la showgirl Samira e tutto il pubblico, facendo eco al celebre motto della trasmissione: “Gira la ruota”. Per i riccionesi lo slogan si è trasformato infatti in qualcosa di decisamente più nostrano: “In Romagna giriamo la piada”. Il cartello ha strappato sorrisi e risate a Gerry Scotti e a tutto lo studio.

L’occasione è stata anche un modo per portare a Scotti il saluto della città di Riccione che lo scorso anno lo ha visto protagonista della campagna di promozione turistica della città sui canali social, lanciata con il claim “Riccione mette tutti d’accordo”. Tra i volti più amati della televisione italiana, simbolo di calore, affidabilità e simpatia, Gerry Scotti era stato scelto da Riccione per raccontare l’estate nella Perla verde dell’Adriatico, dando voce a una città che fa dell’accoglienza e della spontaneità i suoi tratti distintivi.