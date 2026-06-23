Riccione, corso gratuito sui nodi marinari in piazzetta Dante Tosi con l’Anmi

Il 26 giugno laboratorio pratico aperto a tutti per riscoprire l’arte della marineria

Unire la manualità alla tradizione, riscoprendo un’arte antica che profuma di mare e di storia. Nell’ambito delle iniziative estive pensate per cittadini e turisti organizzate da Anmi - Associazione nazionale marinai d’Italia, gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione, venerdì 26 giugno, dalle 17 alle 20, piazzetta Dante Tosi ospiterà un corso pratico gratuito e aperto a tutti dedicato alla realizzazione dei nodi marinari. Un appuntamento laboratoriale per vivere il porto di Riccione in modo attivo e partecipativo.

I partecipanti, accomodati attorno a un tavolo allestito per l’occasione, riceveranno tutto il materiale necessario e saranno guidati passo dopo passo da istruttori esperti di marineria. Sarà un’occasione unica per apprendere l’arte dei nodi fondamentali, una competenza antica ma ancora oggi vitale per ogni marinaio. Il nodo nautico non è una semplice corda intrecciata, ma un vero e proprio concentrato di ingegno, fisica e storia: dai nodi di giunzione a quelli di arresto, fino alle gasse, ogni intreccio risponde a una precisa legge di sicurezza. Imparare quest’arte significa connettersi con una competenza millenaria, fondamentale per la navigazione a vela e ancora oggi vitale per la sicurezza in mare. Il laboratorio è strutturato per essere accessibile a tutte le età, dagli appassionati di nautica ai curiosi, fino ai bambini che vogliono stimolare la propria manualità.

Le conferenze sulla cultura del mare

Fino al 28 agosto, inoltre, proseguono gli appuntamenti gratuiti organizzati sempre dall’Anmi gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione in piazzetta Dante Tosi, volti a valorizzare la storia locale e la conoscenza dell’universo marittimo. Al centro dell’incontro del 10 luglio, alle ore 21:15, ci saranno le rotte storiche, nel corso di un appuntamento dedicato a stelle, venti e all’arte della navigazione antica a cura dell’ammiraglio Angelo Mainardi. Sarà sempre Mainardi a guidare i successivi incontri, che si sposteranno su temi tecnici e di sicurezza: il 24 luglio (ore 21:15) si parlerà di navigazione d’altura, gestione delle burrasche e uso dell’Epirb per affrontare il maltempo, mentre il 7 agosto (ore 21:15) verranno dispensati consigli pratici, procedure e strumenti indispensabili per la sicurezza del diportista. La rassegna si avvierà alla conclusione il 28 agosto (ore 21:15) con un appuntamento dal fascino senza tempo, dedicato alla suggestione della navigazione astronomica e notturna guidata dalle stelle.



