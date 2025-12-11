Riccione, cresce l’interesse per la Comunità energetica: 15 domande per i fondi Pnrr, richieste in arrivo anche dai territori vicini

Le domande riguardano principalmente la partecipazione ai bonus, mentre l’adesione come soci della Cer procede più lentamente, pur con un bacino crescente di persone interessate a entrare formalmente nella comunità

La Comunità energetica rinnovabile comunale di Riccione registra un significativo incremento di interesse, trainato soprattutto dall’opportunità del contributo a fondo perduto del 40 per cento previsto dal Pnrr per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Nelle ultime settimane, grazie a oltre 40 incontri dedicati – sia in presenza sia telefonici – cittadini e imprese hanno presentato 15 domande, pervenute entro la scadenza del 30 novembre, per un potenziale massimo complessivo di circa 160 kilowattora. Le domande sono state presentate attraverso il portale del Gestore dei servizi energetici (Gse) dopo aver completato l’adesione alla Cer Comune di Riccione e aver ricevuto la comunicazione formale di accettazione come socio.

Le richieste riguardano principalmente la partecipazione ai bonus, mentre l’adesione come soci della Cer procede più lentamente, pur con un bacino crescente di persone interessate a entrare formalmente nella comunità. Le aspettative sono però in rialzo: l’avvio della campagna vera e propria della Comunità energetica partirà non appena sarà collegato il primo impianto fotovoltaico della scuola di viale Saluzzo, un passaggio atteso a breve e considerato decisivo per una nuova fase del progetto.

L’attenzione verso la Cer non proviene solo da Riccione. Il modello, reso possibile dalle configurazioni che estendono l’area di appartenenza a tutta l’Emilia-Romagna, ha attirato richieste anche da territori limitrofi. Tra questi figura Montecopiolo, che ha manifestato la volontà di approfondire le possibilità di partecipazione.

La Cer di Riccione, costituita nel 2024 e a breve certificata dal Gse, nasce con l’obiettivo di promuovere la produzione e la condivisione di energia pulita tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Il progetto prevede, come primo intervento, l’installazione di un impianto fotovoltaico sperimentale da 10 kilowattora, ampliabile fino a 30 kilowattora, sul tetto del nido d’infanzia comunale di viale Saluzzo, nel quartiere Spontricciolo. Con il coinvolgimento progressivo della cittadinanza e l’arrivo delle prime installazioni operative, Riccione punta a consolidarsi come una delle realtà più dinamiche del territorio in tema di sostenibilità, innovazione e partecipazione energetica.