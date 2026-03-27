Riccione, Cristina D’Avena e il Crazy Farm Show: due giorni di festa per le famiglie

Sabato 4 e domenica 5 aprile piazzale Ceccarini si trasforma in un’arena family con musica, teatro e spettacoli per grandi e piccini

Il “Kids Family Festival” torna a Riccione con una novità assoluta: un’anteprima speciale nel periodo pasquale, sabato 4 e domenica 5 aprile per lanciare l’edizione estiva in programma dal 18 al 20 giugno. L’appuntamento, a ingresso gratuito, trasformerà piazzale Ceccarini in una grande arena family a cielo aperto: due pomeriggi di spettacolo e divertimento pensati per coinvolgere bambini, genitori e nonni in un abbraccio collettivo fatto di musica, teatro e intrattenimento dal vivo.

“Riccione si prepara alla terza edizione del ‘Kids Family Festival’ con una grande novità - osserva l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -, un’anteprima di due giorni che regalerà sogni e divertimento gratuito alle famiglie proprio durante le vacanze pasquali. Il successo riscosso dalle passate edizioni conferma quanto questa manifestazione sia diventata un pilastro della nostra offerta turistica. Questa anteprima ribadisce con forza la volontà di sviluppare il progetto Riccione Family City, un brand lanciato da meno di un anno e che unisce peculiarità, servizi ed eventi per il target family, ponendosi l’obiettivo di creare un racconto d’insieme tra le offerte delle realtà pubbliche e private family friendly della nostra città: un impegno comune che ci permette di far crescere l’accoglienza di Riccione e di offrire proposte di qualità a misura di famiglia”.

Sabato 4 aprile: Cristina D’Avena in concerto

Ad aprire il festival, sabato 4 aprile alle 16:30, sarà una delle artiste più amate dal pubblico di tutte le età: Cristina D’Avena, icona della musica per ragazzi e storica interprete delle sigle dei cartoni animati più celebri della televisione italiana.

Quest’anno Cristina D’Avena è tornata anche sul palco del Festival di Sanremo, partecipando alla serata delle cover insieme alla band tutta al femminile Le Bambole di Pezza, con cui ha reinterpretato in chiave rock la celebre sigla “Occhi di gatto”, regalando al pubblico del Teatro Ariston un’esibizione capace di unire nostalgia e sonorità contemporanee.

Cantante e attrice nata a Bologna, Cristina D’Avena ha iniziato la sua carriera giovanissima partecipando allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino”. Nei primi anni Ottanta è arrivato il primo grande successo con la sigla “Bambino Pinocchio” e, da allora, la sua voce è diventata una presenza familiare nella televisione italiana, accompagnando intere generazioni con centinaia di sigle di cartoni animati entrate nell’immaginario collettivo.

Il suo show a Riccione sarà una vera festa musicale: un concerto coinvolgente in cui grandi e piccoli potranno cantare insieme alcune delle sigle più amate di sempre, da “I Puffi” a “Kiss me Licia”, da “Occhi di gatto” a “Sailor Moon”. Un viaggio musicale tra nostalgia, energia e divertimento, capace di far tornare bambini gli adulti e di far scoprire ai più piccoli le canzoni che hanno segnato la storia dell’animazione televisiva.

Domenica 5 aprile: il Crazy Farm Show di Elena Ronchetti

Domenica 5 aprile il festival prosegue con “Crazy Farm Show”, spettacolo per famiglie firmato da Elena Ronchetti per musiche, regia e coreografie, in programma alle 16:30 e con replica alle 18, sempre in piazzale Ceccarini. Uno spettacolo brillante e divertente, ambientato in una fattoria fuori dal comune, pensato per i più piccoli, ma con diversi livelli di lettura anche per il pubblico adulto, dove la magia del teatro incontra l’energia dei ballerini e la simpatia irresistibile dei pupazzi. Lo show ha debuttato a Oltremare nel 2020, anno in cui si aggiudicò il prestigioso premio internazionale, Parksmania Awards come miglior spettacolo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di svago e divertimento nel cuore della Perla verde durante le vacanze pasquali.

Organizzato e prodotto da Ea Comunicazione, realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con Federalberghi Riccione e Riccione Family Hotels per promuovere il tempo libero di qualità e i momenti di condivisione tra bambini e famiglie, il festival tornerà in estate in occasione della Notte Rosa ( dal 18 al 20 giugno 2026), con un format contemporaneo capace di dialogare con i linguaggi dell’infanzia e dell’adolescenza, coinvolgere attivamente sia i ragazzi sia i genitori: accanto agli spettacoli e alle attività ludiche, saranno infatti proposti momenti di riflessione e approfondimento con ospiti di prestigio, educatori e scrittori.



