Riccione: divieto di accendere fuochi fino al 5 luglio, prorogato l’allerta incendi

Il Comune rafforza le misure: ecco le regole da seguire

Il Comune di Riccione ha disposto la proroga della fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi su tutto il territorio comunale. Il provvedimento recepisce le ultime indicazioni trasmesse dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, prolungando l’efficacia delle misure urgenti di prevenzione originariamente previste fino all’inizio del mese.Le disposizioni restrittive e i divieti legati all’uso del fuoco resteranno ora pienamente in vigore fino a domenica 5 luglio compresa, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità pubblica e proteggere le aree in cui il tessuto urbano si unisce a zone verdi e forestali.La conferma dei divieti e le attività permesse L’ordinanza firmata dalla sindaca Daniela Angelini conferma il divieto tassativo di accendere fuochi, effettuare abbruciamenti di residui vegetali o svolgere qualsiasi altra attività all’aperto che possa comportare l’uso di fiamme libere. Resta vietato anche l’utilizzo di dispositivi, macchinari o strumenti da lavoro che possano generare faville o scintille, a meno che non vengano adottate adeguate misure di protezione e barriere di sicurezza per azzerare il rischio di innesco. Le uniche deroghe consentite riguardano i piccoli focolari controllati e autorizzati dalle norme regionali, che devono comunque essere gestiti solo in totale assenza di vento, esclusivamente durante le prime ore del mattino e spenti in modo definitivo entro le ore 11:00.Manutenzione delle aree private e segnalazioni Un ruolo centrale nella prevenzione del rischio è affidato ai privati. I proprietari, i possessori e i conduttori di terreni agricoli, boschivi o incolti hanno l’obbligo di mantenere le proprie aree in perfette condizioni di sicurezza. Gli interventi prescritti includono lo sfalcio periodico dei cigli erbosi, la rimozione immediata di sterpaglie o materiali combustibili e la pulizia approfondita di fossi e scarpate, in particolare nei tratti adiacenti alle strade pubbliche. Per garantire un monitoraggio costante e una risposta immediata in caso di emergenza, l’amministrazione comunale invita l’intera cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente ogni principio di incendio o situazione di potenziale pericolo al Numero unico di emergenza 112.