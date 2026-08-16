Riccione, Dutch Nazari saluta l’alba sulla spiaggia del Marano

Il concerto alle 5.45 ha chiuso l’edizione di Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole sulle spiagge riccionesi

Il cielo che inizia a schiarirsi, il mare davanti e la musica sulla spiaggia. È così che Riccione ha salutato l’ultima giornata di Ferragosto. Alle 5.45 di domenica 16 agosto, sulla spiaggia libera del Marano, Dutch Nazari ha chiuso l’edizione 2026 di "Albe in controluce".

L’artista padovano, tra rap e cantautorato, ha portato a Riccione una tappa del tour "Guarda l’estate amore mio", legato al suo ultimo album "Guarda le luci amore mio". Una performance intima, costruita sulla sua scrittura e sul racconto della quotidianità, tra ironia e riflessioni. Con il concerto di Dutch Nazari è calato il sipario sulla rassegna promossa e organizzata dagli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Riccione. Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, erano iniziati il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate.

Nel corso dell’estate il programma ha portato sulla spiaggia riccionese artisti e progetti diversi, da Venerus a Mille, passando per Giovanni Truppi, Sara Gioielli, Gloria Campaner e Thea Crudi. L’ultimo appuntamento ha così chiuso il cartellone tornando alla formula che caratterizza la rassegna: la musica al sorgere del sole, con il mare come sfondo e la spiaggia come luogo d’incontro.