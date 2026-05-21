Riccione, è un weekend culturale: musica, cinema mostre in tutta la città

Cosa fare a Riccione nel weekend del 22-24 maggio

Riccione si accende nel fine settimana con un ricco calendario di eventi per tutti. Dai concerti corali ai saggi di musica classica fino al cinema d’autore, passando per mostre fotografiche e d’arte contemporanea, la musica e il divertimento per i più giovani, lo sport, i tornei nazionali e gli incontri dedicati al benessere. Un weekend poliedrico e dinamico, capace di unire cultura e intrattenimento offrendo momenti di svago e relax a chi sceglierà la Perla verde nei prossimi giorni.

“Musica per la città”, i saggi concerto dell’Istituto Musicale di Riccione Gaspare Tirincanti: dal 21 al 24 maggio al Palazzo del Turismo

Prosegue al Palazzo del Turismo “Musica per la città”, la rassegna di saggi concerto dell’Istituto Musicale di Riccione “Gaspare Tirincanti” che rappresenta il culmine del percorso didattico annuale e offre agli allievi l’opportunità di condividere con la cittadinanza i frutti di un anno di studio e dedizione. Questa sera, giovedì 21 maggio alle 20, protagonisti saranno i ritmi e i suoni contemporanei con le esibizioni di batteria, chitarra moderna e pianoforte, seguite venerdì 22 maggio alle 20 dal concerto delle classi di chitarra, pianoforte e violoncello. Il weekend conclusivo vedrà protagonista il canto moderno, con un appuntamento fissato per sabato 23 maggio alle 17:30, per poi terminare ufficialmente domenica 24 maggio alle 17:30 con il saggio interamente dedicato alla classe di pianoforte.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e prevedono la possibilità di lasciare un’offerta libera a favore della Sezione provinciale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) - (viale Abruzzi, Riccione), un gesto che unisce musica e solidarietà.

Scelte e legami familiari nel film “Los domingos”: il 21 maggio al Cinepalace

Questa sera, giovedì 21 maggio, la rassegna “Il Cinema d’autore” invita alla visione del film “Los domingos” di Alauda Ruiz de Azúa, acclamata pellicola vincitrice di cinque premi Goya. Al centro della storia c'è la diciassettenne Ainara, una studentessa brillante da cui tutti si aspettano una vita ordinaria. Inaspettatamente, la ragazza confessa di sentire una profonda chiamata mistica e di voler entrare in un convento di clausura. Con il suo straordinario stile intimo e uno sguardo acuto e mai giudicante sulle relazioni umane, la regista mette in scena il vuoto, l’incomprensione e la profonda frattura che questa scelta provoca all’interno del nucleo familiare, trasformando un dilemma intimo in uno specchio universale sui legami affettivi e sulla libertà di scelta. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 da un aperitivo. Il costo del biglietto è di 7 euro.

I concerti del Concorso corale “Città di Riccione”: il 23 maggio alla Chiesa Mater Admirabilis, il 24 maggio presso l’Auditorium “Levi-Montalcini”

Torna uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del panorama musicale giovanile nazionale: il Concorso corale “Città di Riccione” per cori a voci bianche, organizzato dall’associazione “Le Allegre Note” e giunto quest’anno all’undicesima edizione. Nel corso del weekend la città si trasformerà in un grande palcoscenico, accogliendo 11 cori con oltre 400 giovani coristi, direttori e musicisti provenienti da sette regioni italiane: Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Il concorso prevede due importanti appuntamenti aperti al pubblico. Si comincia sabato 23 maggio alle 20:30, presso la Chiesa Mater Admirabilis (viale Gramsci, 39), con il concerto inaugurale: una serata speciale tenuta “a quattro mani” dal Coro “Guido Gallo” di Mezzolombardo, vincitore della scorsa edizione, insieme al coro di casa “Le Allegre Note” in rappresentanza dell’associazione organizzatrice. La manifestazione entrerà nel vivo domenica 24 maggio, a partire dalle 9, presso l’Auditorium “Levi-Montalcini” (Liceo statale Volta Fellini viale Piacenza, 28), dove nove cori provenienti da tutta Italia si sfideranno davanti alla giuria e al pubblico in una maratona di musica e talento che si concluderà con le premiazioni finali. Inoltre, nel corso del weekend, la musica uscirà dai luoghi convenzionali: i cori animeranno le vie del centro con flash mob improvvisati, portando l’energia del canto corale tra turisti e residenti.

Sport, musica e divertimento a “Music by the Sea”: il 23 maggio nei piazzali Vitttorini e Aldo Moro

Nell’ambito del grande evento internazionale per giovani “Spring Break Italy” organizzato da Abrakadabra, sabato 23 maggio è in programma una giornata di attività gratuite aperta a tutta la città. L’area del Marano si accenderà grazie a un ricco programma che unisce musica, sport e intrattenimento, pensato per coinvolgere attivamente giovani, famiglie e realtà commerciali locali. La giornata prenderà il via dalle 11 alle 18 in piazzale Vittorini con “Music by the Sea”: un suggestivo dj set affacciato sul mare, arricchito da scenografiche vele e bandiere, dove il pubblico potrà trovare anche un’area food & beverage e stand dedicati alla distribuzione di gadget, sviluppati in sinergia con le attività del quartiere. Lo sport sarà grande protagonista grazie ai tornei pomeridiani: si comincia con il calcetto (dalle 12 alle 16) per poi passare al basket in piazzale Aldo Moro (dalle 14 alle 18). Il gran finale della manifestazione si sposterà all’Opera Beach Club, dalle 18 alle 21, con un “Beach party” ricco di attività tematiche.

“Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”: gli appuntamenti del 23 e 24 maggio agli Agolanti

La rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali” prosegue fino al 26 maggio presso il Castello degli Agolanti. Oltre all’esposizione dei percorsi educativi e scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Riccione, il calendario del fine settimana prevede alcuni appuntamenti. Sabato 23 maggio si terrà l’incontro dedicato alle narrazioni animate e teatrali curate dall’esperto Giuseppe Pecci, con un focus sul tema del viaggio interculturale come esplorazione che supera i confini fisici per diventare dialogo tra culture e identità. Domenica 24 maggio, al mattino, il parco del Castello degli Agolanti si trasforma in un’aula a cielo aperto per piccoli esploratori e loro famiglie. L’appuntamento è doppio, alle 9:30 e alle 11, con una passeggiata guidata tra i boschi insieme a Cristian Guidi, esperto forestale, e il workshop “Piccoli eco-eroi”. Nel pomeriggio l’esperto Marco Capelli, musicista e musicoterapeuta, accoglie bambini e genitori all'interno di laboratori musicali interattivi.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: nel periodo primaverile la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Villa Mussolini ospita al piano terra lo spazio “Generazione Riviera”, una parete dedicata a cinque fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della Riviera e che si alterneranno con le proprie opere fino alla fine della mostra dedicata a Bruno Barbey. Il ciclo di esposizioni inizia con il fotografo Flavio Marchetti, misanese classe 1950 con una lunga carriera internazionale alle spalle. In mostra fino al 2 giugno una selezione di immagini scattate tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, tratte dal suo archivio privato “SilverBooks Project”, frutto di una ricerca trentennale dedicata a Misano e alla Riviera.

“Homo homini lupus”, la mostra di Marco Morisini allo spazio MArCo di Bottega Brandina

Prosegue la mostra “Homo homini lupus” di Marco Morosini presso lo spazio MArCo (Morosini Arte Contemporanea), situato al primo piano di Bottega Brandina in viale Gramsci 1. Il progetto raccoglie l’eredità visiva dell’artista dal 1998 ai giorni nostri — partendo dal primo lavoro della serie “uominiuomini” fino al 2026 — in una sintesi di lavori distanti nel tempo che, riletti nel presente, si ricompongono in un unico discorso. Attraverso simboli storici e contemporanei, Morosini indaga le tensioni del rapporto umano, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica e attuale della società. La mostra sarà visitabile fino al 4 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30, con ingresso libero.

Sport e tempo libero

Venerdì 22 maggio (ore 21) incontro serale al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) sul tema “La coscienza della salute”, a cura di Francesco Cappi, specialista in medicina interna e omeopata, che proporrà una riflessione sul rapporto tra consapevolezza e benessere.

Dal 24 al 31 maggio il Palazzo del Turismo ospita il Festival over 65 di bridge.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani: “Meditare camminando” alle 8:30 e “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” alle 9:30, in programma dal venerdì alla domenica con ritrovo in piazzale San Martino.