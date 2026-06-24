Riccione, Enrico Brignano in piazzale Roma con il nuovo show “Bello di mamma!”

Il 30 giugno il comico protagonista a Riccione Music City

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Enrico Brignano a Riccione. Martedì 30 giugno, uno dei protagonisti più amati della comicità italiana salirà sul palco di piazzale Roma con “Bello di mamma!”, il nuovo spettacolo che sta attraversando l’Italia nell’estate 2026 e che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di Riccione Music City.

“Bello di mamma!” segna un ritorno alla formula del one man show che ha reso celebre Brignano, arricchita dalla presenza sul palco di un’orchestra di dieci elementi e due coriste. Uno spettacolo che alterna comicità, racconto e momenti musicali, affrontando con ironia e sensibilità i temi del nostro tempo.

Lo spettacolo nasce da una frase – “Bello di mamma!” – che la madre disse a Brignano al ritorno da un lungo viaggio in America: un saluto che racchiudeva tutto l’affetto e il profondo amore materno e che oggi rievoca nel comico emozioni e ricordi forti. Ma lo spettacolo “Bello di mamma!” non è soltanto un omaggio personale: attraverso le parole il comico racconta una generazione, un modo di vivere e di guardare il mondo che oggi sta cambiando molto rapidamente. È uno spettacolo che parte dai ricordi, ma che parla molto anche del presente. Con il suo stile inconfondibile, Brignano porta sul palco emozioni e tanta allegria attraverso i ricordi della quotidianità, della famiglia e dei sapori rievocati del cibo, che sul palco diventano racconto perché dentro hanno casa, voce, carattere e amore.

Al centro del monologo c’è il desiderio di ritrovare punti di riferimento in un presente sempre più veloce e complesso. Tra tecnologia, cambiamenti culturali, intelligenza artificiale e nostalgie collettive, l’artista offre al pubblico uno sguardo divertito ma mai superficiale sulla realtà. La cifra distintiva resta quella che da anni ne caratterizza il successo: una comicità capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo, mescolando leggerezza, emozione e osservazione del quotidiano.

Nel nuovo spettacolo, Brignano fa anche un bilancio dei suoi 43 anni di carriera. La scena è allestita con alcuni bauli che conservano pezzi della storia professionale dell’artista. Ogni baule richiama uno spettacolo, un titolo, una stagione della sua vita. Alcuni sono lavori di tanti anni fa, altri appartengono a un tempo più recente.

Prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni, “Bello di mamma!” è scritto da Enrico Brignano insieme a Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti. Le musiche sono curate da Andrea Perrozzi, mentre le scene portano la firma di Marco Calzavara e il disegno luci quella di Marco Lucarelli.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili su www.vivoconcerti.com e in tutte le rivendite autorizzate.



