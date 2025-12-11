Riccione: eventi per tutti, da Servillo al Lungomare Ice Park

Pista sul mare, ruota panoramica e mercatini: a Riccione un weekend di festa per tutta la famiglia

Nel fine settimana di metà dicembre Riccione propone un ricco calendario di attività e iniziative per tutti. Dagli spettacoli teatrali e musicali – tra cui l’omaggio di Toni Servillo a Enzo Moscato, l’incontro-spettacolo dei Terconauti e i concerti della rassegna “Dai cori al cuore” – alle mostre d’arte e di fotografia, dal cinema d’autore ai racconti di viaggio e ai tradizionali mercatini: il programma presenta un’offerta culturale e di intrattenimento variegata e coinvolgente. A completare l’atmosfera delle feste, la città offre una spettacolare scenografia natalizia: la lunga pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica affacciata sul mare e le giostre dedicate ai più piccoli, per un fine settimana di divertimento per tutta la famiglia.

L’omaggio di Toni Servillo a Enzo Moscato: l’11 e il 12 dicembre alla Granturismo, il 12 al Cinepalace con Angelo Curti

Questa sera, giovedì 11 dicembre, e domani, venerdì 12 dicembre, alle 21:15, alla Sala Granturismo, Toni Servillo leggerà brani tratti da “Partitura – Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope”, l’atto unico che Enzo Moscato scrisse per lui nel 1987 agli albori di Teatri Uniti. Un testo visionario e lirico che immagina un Leopardi immerso nella Napoli dolente e vitale dell’epoca e che inaugurò la lunga collaborazione tra i due artisti, diventando una delle opere-simbolo del teatro poetico di Moscato (biglietti disponibili sul sito web TicketOne o presso l’ufficio Iat del Palazzo del Turismo, aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Il viaggio nell’universo creativo di Moscato prosegue venerdì 12 dicembre alle 18, al Cinepalace con la proiezione di “Rasoi”, film diretto da Mario Martone e Toni Servillo nel 1993 e tratto dal poemetto “Litoranea” e da alcune pagine di “Partitura”. Considerato un film di culto e recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna, “Rasoi” sarà presentato in sala da Toni Servillo e Angelo Curti (biglietti disponibili sul sito web Giometti Cinema).

Foto e racconti sul Madagascar: l’11 dicembre alla Biblioteca comunale

Un nuovo appuntamento nella Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) attende gli appassionati di viaggi e turismo: questa sera, giovedì 11 dicembre (ore 21), il gruppo Angolo dell’Avventura Rimini-Riccione propone un incontro dedicato al Madagascar, l’affascinante isola che ospita migliaia di specie animali e si distingue per le rigogliose foreste pluviali, le spiagge incantevoli e le barriere coralline brulicanti di vita. Foto e racconti saranno a cura di Adriano Gamberini.

“Riccione cinema d’autore”: l’11 dicembre “La famiglia Leroy” al Cinepalace

Questa sera, giovedì 11 dicembre alle 21, al Cinepalace Giometti, nell’ambito della rassegna “Riccione cinema d’autore” è in programma il film “La famiglia Leroy”, un film francese sulle dinamiche e sulla complessità dei sentimenti familiari.

“Dai cori al cuore”: il 12 dicembre il Coro Filarmonico Le Voci Liriche e il 14 il Corone e l’Orchestra Septet Ensemble, nella chiesa Mater Admirabilis

Venerdì 12 dicembre (ore 21) il viaggio musicale della rassegna “Dai cori al cuore” prosegue nella chiesa Mater Admirabilis con il concerto “Melodie inCantate” del Coro Filarmonico Le Voci Liriche. Fondato nel 2015, il coro unisce cantori amatori e professionisti: sotto la direzione della Maestra Silvia Vico e con il sostegno del Maestro Antonio D’Abramo al pianoforte, si è distinto per raffinatezza musicale e profondità interpretativa.

Domenica 14 dicembre (ore 17), sempre nella chiesa Mater Admirabilis, il concerto “Sulla via, le nostre voci” vedrà protagonisti il Corone e l’Orchestra Septet Ensemble. Con un repertorio ispirato all’Anno Giubilare, il Corone darà voce al cammino umano e spirituale dei pellegrini, accompagnato da Gorana Cehic (violino), Stefano Franceschelli (percussioni), Davide Cortellini (chitarra) e Isabella Mecca (musette e cornamusa medievale). La voce narrante è di Lorenza Agostinelli, con testi di Enrico Moscatelli. La direzione del coro è affidata a Laura Amati, che cura anche la direzione artistica con Anna Tedaldi.

I Terconauti all’incontro-spettacolo “Una storia di autismo normale”: il 13 dicembre al Palazzo del Turismo

Sabato 13 dicembre (ore 17) il Palazzo del Turismo ospita l’incontro-spettacolo “Una storia di autismo normale”, organizzato dall’Istituto pubblico di assistenza e beneficenza asilo d’infanzia Maria B. Ceccarini. L’appuntamento offrirà un momento di approfondimento con la psicoterapeuta Elisa Curzi e un dialogo con i fratelli Damiano e Margherita Tercon, noti per il loro libro da cui è tratto il film “La vita da grandi”, dedicato ai temi della crescita, dell’autonomia e dell’inclusione.

Damiano Tercon, persona autistica, trasforma la sua condizione in una risorsa creativa dando vita, insieme alla sorella Margherita e a Philipp Carboni, al trio artistico dei Terconauti. Attraverso sketch, video, teatro e libri, il gruppo promuove una sensibilizzazione autentica sull’autismo, mettendo in luce potenzialità e quotidianità senza stereotipi. Nel corso dell’incontro-spettacolo “Una storia di autismo normale”, i Terconauti proporranno una serie di sketch che affrontano l’autismo con ironia e profondità. L’ingresso è libero.

La fotografia di Pico e la pittura di De Grandis in mostra a Villa Mussolini e a Villa Franceschi

Villa Mussolini ospita la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri, fotografo che per oltre cinquant’anni ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. L’esposizione presenta una selezione di scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, oltre a due sezioni inedite: il litorale fuori stagione e la ricostruzione dello storico studio del fotografo. La mostra è aperta al pubblico fino al 18 gennaio 2026, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Villa Franceschi ospita la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. La mostra è aperta al pubblico fino all’8 febbraio 2026: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La lunga pista di pattinaggio, la ruota panoramica che svetta sul mare, le giostre per i bambini, il mercatino di Natale

Il Lungomare Ice Park, la lunga pista di pattinaggio affacciata sul mare che da piazzale Roma conduce verso il porto, è aperto dalle 15 alle 21 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi, e il 25 dicembre dalle 15 alle 24. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

A fare da scenografia, in piazzale Roma, svetta la Riviera Christmas View, la grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul lungomare e sulla città illuminata. È aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Accanto alla ruota, grandi e piccoli potranno divertirsi con le attrazioni di piazzale Roma: la romantica giostra dei cavalli, il percorso tibetano e la pista delle macchinine per i più piccoli.

Riccione Christmas Village è il suggestivo percorso natalizio che da viale Ceccarini arriva a viale Dante, tra luci, sapori, profumi e artigianato. Nelle casette del mercatino si potranno trovare prodotti gastronomici locali e italiani, idee regalo e oggetti artigianali. Il mercatino è aperto fino al 6 gennaio, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alla mezzanotte.

Sport, benessere e tempo libero

Iniziano oggi, giovedì 11 dicembre, i “Campionati assoluti invernali” di nuoto, in programma allo Stadio del nuoto fino a sabato 13 dicembre.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, il Playhall ospita il “Campionato di squadra allieve gold di ginnastica artistica femminile”.

Domenica 14 dicembre le vie e le piazze di Riccione Paese saranno animate dalla mostra mercato “Chi cerca trova”, tra bancarelle ricche di oggettistica, artigianato e curiosità.

Prosegue l’edizione invernale di “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immerso nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino.

Ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzetta San Martino ospita l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.