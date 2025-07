Riccione, fermati “taxi abusivi” diretti alle discoteche

La Polizia Locale sanziona tre conducenti: multe fino a 7.200 euro, sospensione patente e sequestro dei veicoli

Durante la serata di sabato a Riccione, la Polizia Locale del Corpo Intercomunale ha effettuato controlli prima nel centro città, poi, dopo la mezzanotte, si è spostata nelle zone collinari dove erano attive le principali discoteche. L’intervento si è concentrato sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, ma durante i controlli sono state fermate tre auto (una Mercedes, una Ford e una Lancia) con a bordo gruppi di giovani. I conducenti adulti trasportavano ragazzi appena maggiorenni, senza legami familiari, in cambio di un compenso di 15 euro a testa. L’“autonoleggio abusivo” sarebbe stato organizzato da un promotore di serate, attualmente in fase di identificazione. Ai conducenti è stata contestata la violazione dell’articolo 86 del Codice della Strada, con multe salate, sospensione della patente e sequestro del veicolo. Inoltre, è stato rilevato il soprannumero di passeggeri rispetto alla capienza dei mezzi.

"Resta alta l’attenzione per questo fenomeno" si legge nella nota stampa " da parte della Polizia locale di Riccione, dopo aver accertato a inizio giugno un episodio piuttosto allarmante, in quanto un cittadino ucraino era stato colto alla guida di un’autovettura senza essere titolare di regolare patente di guida, intento nell’attività di tassista abusivo con un veicolo che non avrebbe neppure dovuto circolare poiché sottoposto a sequestro".