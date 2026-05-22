Riccione, focus sui disturbi alimentari: alla Biblioteca comunale la presentazione del libro di Fabio Bruno

“Disturbi del comportamento alimentare nell’era 4.0” al centro dell’incontro del 30 maggio

L’Organizzazione mondiale della Sanità li considera tra le priorità per la salute mentale e per la salute pubblica: sono i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) in costante crescita in tutti i Paesi. A questo tema è dedicato il libro a cura di Fabio Bruno “Disturbi del comportamento alimentare nell’era 4.0” (Nane Edizioni), che sarà presentato sabato 30 maggio alle 17 alla Biblioteca comunale di Riccione.

L’incontro è rivolto alle famiglie, agli operatori e agli insegnanti che quotidianamente si trovano ad affrontare bambini, adolescenti e adulti, colpiti da queste complesse patologie multifattoriali.

Il volume nasce dalle esperienze condivise di professionisti esperti nei disturbi del comportamento alimentare e raccoglie i primi interventi e i percorsi assistenziali integrati sul territorio e in ospedale. Attraverso una narrazione che esplora le esperienze cliniche e alcune considerazioni teoriche, il libro consegna al lettore una riflessione sulle sofferenze inespresse della persone con disturbi alimentari. Il testo fa luce inoltre sui cambiamenti di setting di cura e di approccio terapeutico che i professionisti del settore hanno messo in campo al fine di fronteggiare le differenti problematiche portate dall’utenza e dalle famiglie.





Durante la presentazione, Fabio Bruno sarà in dialogo con Anna Maria Gibin, psicoterapeuta e responsabile struttura semplice del Servizio disturbi del comportamento alimentare, e Cinzia Carnevali, psicoanalista della Società psicoanalitica italiana e dell’International psychoanalytical association, ordinario con funzioni di training SIPsA, Coirag, Spi.

Saranno presenti all’incontro anche il professor Emilio Franzoni, neuropsichiatra di chiara fama e presidente Fanep, e Walter Bruno, psicoanalista della Società psicoanalitica italiana, co-autori del libro.





Fabio Bruno, psicologo e psicoterapeuta a orientamento psicodinamico, ha lavorato per circa 15 anni presso l’Unità di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, in un centro a valenza regionale per i disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, occupandosi di adolescenti e dei loro genitori. Attualmente collabora con il Centro Medici Santagostino e svolge la libera professione.

Per la stesura di questo volume, l’autore ha coinvolto colleghi medici e psicologi\psicoterapeuti con cui ha condiviso buona parte del suo percorso lavorativo e che si occupano di questi disturbi nelle varie fasi di vita: infanzia-adolescenza, giovani età adulta e adulti.







