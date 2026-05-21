Riccione, grande evento musicale diffuso per il ponte del 2 giugno: tre piazze in festa con concerti e spettacoli dal vivo

Sabato 30 maggio musica gratuita tra piazza Sacco e Vanzetti, viale Dante e viale Tasso con band itineranti e live show nell’ambito del progetto “Riccione Shopping District”

In occasione del lungo ponte del 2 giugno il palinsesto eventi di Riccione si arricchisce di un grande appuntamento musicale diffuso che sabato 30 maggio coinvolgerà contemporaneamente piazza Sacco e Vanzetti, viale Dante e viale Tasso. L'iniziativa, completamente gratuita, accenderà le tre distinte location trasformandole in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, offrendo un programma trasversale con generi per tutti i gusti: un’occasione pensata per unire la comunità sotto il segno della musica e del divertimento, ideale per coinvolgere adulti, ragazzi e bambini.

A inaugurare la serata di sabato 30 maggio, a partire dalle 20:45, sarà l’energia travolgente della Dino Gnassi Band con la loro marching band itinerante lungo viale Dante: uno spettacolo che unisce musica ritmata e coreografie in movimento, per poi trasferirsi stabilmente ai Giardini dell’Alba fino alle 23. Guidata da Dino Gnassi – stimato trombonista, arrangiatore diplomato al Conservatorio di Pesaro e volto noto di tantissime produzioni televisive e live al fianco di artisti di fama nazionale e internazionale –, la band promette di far ballare adulti, ragazzi e bambini a ritmo dei grandi successi degli anni ‘80 e ‘90.

Contemporaneamente, le sonorità si faranno più intime e ricercate in viale Tasso (all’altezza del civico 129), dove dalle 21 alle 23 saranno protagonisti i Miscellanea Beat. Il raffinato duo, composto dal violoncellista Gionata Costa (membro fondatore dei Quintorigo) e dal chitarrista, cantante e produttore Massimo Marches, guiderà il pubblico in un viaggio sonoro capace di fondere soul, jazz e r&b alla grande tradizione del pop d’autore, grazie a una voce intensa e a testi raffinati.

A completare la mappa della musica e del divertimento di sabato 30 maggio saranno i Moka Club, pronti a far scatenare piazza Sacco e Vanzetti dalle 21. La band darà vita a uno spettacolo travolgente dove la musica si fonderà con coreografie danzate e grande intrattenimento. Il loro repertorio spazierà dai grandiosi successi degli anni ’80 fino alle hit dei giorni nostri, arricchendo ogni medley con un’impronta personale capace di rendere i loro live eventi unici.

L’evento musicale è organizzato dalla nuova associazione Riccione Alba in collaborazione con l’associazione Tasso Goethe ed è patrocinato e sostenuto dal Comune di Riccione. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di valorizzazione turistica e commerciale del progetto biennale “Riccione Shopping District”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con cui l’amministrazione comunale punta a implementare il palinsesto degli eventi, creando sinergie virtuose tra intrattenimento, territorio, tessuto commerciale e comitati locali.



