Riccione, il canile intercomunale diventa un centro servizi per animali e proprietari

Inaugurazione il 26 aprile: nuovi spazi per cani e gatti, servizi veterinari ed educativi e il contributo di esperti e associazioni per il benessere animale

Una nuova vita per il canile intercomunale di Riccione che si trasforma in un centro servizi dedicato ai cani e ai gatti e ai loro proprietari. L’inaugurazione è in programma domenica 26 aprile alle 16, quando la struttura presenterà ufficialmente i nuovi spazi e le attività pensate per rispondere in modo più completo alle esigenze del territorio.

Presenti all’inaugurazione saranno i professionisti di “The Lorenz’s Pack” insieme ai volontari dell’associazione “E l’uomo incontrò il cane K. Lorenz”, affiancati da Roberto Marchesini, etologo di fama internazionale, fondatore della zooantropologia e studioso delle scienze cognitive. In occasione della giornata inaugurale, Marchesini sarà presente sia al mattino, per valutare il lavoro dello staff, sia nel pomeriggio, per incontrare il pubblico e condividere la propria esperienza.

Tra le principali novità spiccano le aree rinnovate dedicate ai gatti, con spazi interni organizzati per rispondere alle diverse esigenze sanitarie: ricoveri di prima accoglienza e isolamento, reparti post-operatori, area infettivi, spazi per gatti affetti da immunodeficienza felina (Fiv) o da leucemia felina (Felv), reparto cuccioli, ambulatorio veterinario e sala operatoria. All’esterno è stato realizzato un piccolo gattile con zone distinte per i gatti in attesa di adozione e per il recupero post-operatorio. Importanti interventi anche per i cani: su una superficie di circa 1.200 metri quadrati sono state create nuove aree di sgambamento, che si aggiungono ai 2.000 metri quadrati già esistenti. Spazi progettati per favorire il benessere animale e supportare i percorsi di adozione, offrendo ambienti stimolanti dove gli animali possono socializzare e prepararsi all’ingresso in una nuova famiglia.

Il nuovo centro offrirà inoltre servizi ampliati: oltre al supporto alle adozioni anche l’educazione cinofila di base, il recupero comportamentale, le consulenze sulla relazione felina, il pet sitting e le attività di zooantropologia didattica e applicata.

“La trasformazione della struttura è stata resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Riccione e dell’Ufficio ambiente e al contributo dell’associazione K. Lorenz attraverso attività di raccolta fondi Determinante anche il sostegno dell’Inner Wheel Club di Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta, che ha donato una stazione completa per l’anestesia, permettendo di effettuare interventi chirurgici in sicurezza” – ha sottolineato il presidente dell’associazione K. Lorenz, Massimiliano Lemmo –. Un contributo significativo è arrivato anche da artisti e cittadini: i writers locali, coinvolti nel progetto Graffi di Canile sotto la direzione artistica di Manu Burla, hanno contribuito alla raccolta fondi per le nuove aree dedicate ai gatti, mentre numerose donazioni e il 5x1000 hanno sostenuto l’acquisto di attrezzature e arredi”.



