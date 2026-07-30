Riccione, il Comune mette in vendita dieci posti auto al Palazzo dei Congressi

Gli stalli, nel cuore della zona turistica e commerciale, saranno assegnati tramite trattativa pubblica il 12 agosto. Base d’asta 38 mila euro ciascuno

Il Comune di Riccione avvia la vendita di dieci posti auto situati al primo piano interrato del Palazzo dei Congressi, una delle strutture di riferimento nel cuore della zona turistica e commerciale della città. Gli stalli di sosta, compresi tra i viali Virgilio, Fogazzaro e Catullo, con accesso veicolare da viale Catullo e uscita su viale Fogazzaro, rappresentano un’opportunità di acquisto strategica per residenti, operatori commerciali e frequentatori dell’area centrale.

Dettagli dell’immobile e valore a base di gara

I dieci posti auto vengono posti in vendita in lotti singoli, ciascuno con una superficie catastale di circa dieci e undici metri quadrati. L’autorimessa che li ospita è dotata di impianti di illuminazione, antincendio e videosorveglianza, oltre a collegamenti pedonali verticali garantiti da scale e ascensori. Il prezzo stabilito a base di gara per ogni singolo lotto è pari a 38.000 euro, con la possibilità di formulare offerte anche per l’acquisto in blocco di tutti e dieci gli spazi disponibili, a condizione che non si scenda sotto la soglia di congruità fissata a 36.000 euro per singolo posto auto.

Modalità di partecipazione alla trattativa

La procedura di trattativa diretta si terrà il prossimo 12 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la sede municipale di viale Vittorio Emanuele II. I soggetti interessati, siano essi private persone fisiche, ditte individuali o società, potranno partecipare alla seduta pubblica consegnando la propria offerta economica in busta chiusa. Nel caso in cui pervengano più offerte per lo stesso lotto, si procederà immediatamente a una gara competitiva con rilanci minimi di 1.000 euro.

Sopralluoghi e informazioni utili

Per consentire ai potenziali acquirenti di prendere visione diretta dello stato dei luoghi, l’amministrazione comunale mette a disposizione la possibilità di effettuare sopralluoghi guidati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, previo appuntamento da concordare con il servizio patrimonio dell’ente. Tutta la documentazione completa e le informazioni di dettaglio sono disponibili e consultabili sul portale istituzionale del Comune di Riccione.



