Riccione, il Ferragosto di piazzale Roma balla con Nostalgia 90

Migliaia di persone in piazza per il secondo appuntamento del Ferragosto: hit anni Novanta, luci e balli. Domani arrivano gli Zero Assoluto

Piazzale Roma pieno, la musica alta e migliaia di persone a ballare sotto il cielo di Riccione. La notte del Ferragosto riccionese, ha avuto nel sangue il ritmo degli anni Novanta con Nostalgia 90, il format dedicato alle grandi hit e alla pop culture dell'ultimo decennio del Novecento. Dopo la serata di venerdì 14 agosto, quando sul palco erano saliti gli Eiffel 65, la festa è proseguita con un altro appuntamento di Riccione Music City, ancora una volta a ingresso libero.

Fin dai primi brani, la piazza si è trasformato in una grande pista da ballo. Il pubblico ha cantato e ballato sulle note dei tormentoni e delle pietre miliari dell'Eurodance, accompagnato da uno spettacolo fatto di luci, coriandoli, scenografie e giochi di scena. Nostalgia 90 ha portato a Riccione le atmosfere di un decennio che continua a riempire le piazze e le piste da ballo. Una festa collettiva che ha coinvolto il pubblico per tutta la serata, tra grandi successi e ritmi incalzanti.

Il calendario di Riccione Music City, intanto, non si ferma. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 17 agosto, sempre sul palco di piazzale Roma, con gli Zero Assoluto. Anche in questo caso l'ingresso sarà libero. Dopo gli Eiffel 65 e Nostalgia 90, sarà quindi il turno di "Svegliarsi la mattina", "Sei parte di me" e degli altri successi del duo romano, pronto a riportare in piazza un'altra dose di musica e ricordi.