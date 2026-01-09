Riccione, il video delle "Olimpiadi in spiaggia" è virale: neve, costume e tanta ironia

La spiaggia innevata diventa un campo olimpico: il caso del video dell'Hotel Sorriso

Le olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina? No, a Riccione. L'idea è alla base di un video che sta diventando virale in queste ore, pubblicato su Facebook dall'Hotel Sorriso. La spiaggia innevata, dopo la nevicata dell'Epifania, fa da cornice a una simpatica rappresentazione delle discipline invernali. Dallo sci allo slittino, tutto rivisto con la simpatia tipica dei romagnoli, sfidando il freddo a petto nudo, costume e infradito, armati di pistola ad acqua per il biathlon, sullo scivolo per il bob, oppure con il salvagente e scopa per fare curling.

Video @ Riccione hotel Sorriso

Alla fine il coraggioso atleta conquista la medaglia d'oro e festeggia sull'unico gradino del podio, che è un moscone. La medaglia della simpatia è certamente vinta e i social tributano il successo per l'iniziativa dell'hotel riccionese.