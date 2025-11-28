Riccione illumina il Natale: dal lungomare al porto uno spettacolo di luci e magia

Sabato 29 novembre parte la stagione natalizia con “The Ice Christmas Show” e l’apertura del Lungomare Ice Park

È un Natale da attraversare, respirare, ascoltare, quello che sta per iniziare a Riccione. Una scenografia di luce e magia che da domani, sabato 29 novembre, avvolgerà tutta la città.

Per la prima volta, l’intero tratto di lungomare dal porto a piazzale San Martino sarà completamente illuminato, trasformandosi in una promenade scintillante arricchita da tre isole scenografiche in piazzale Roma, piazzale San Martino e ai Giardini dell’Alba, dove troveranno posto le panchine dei lampioni viventi, installazioni luminose che, insieme agli alberi innevati, disegneranno un piccolo inverno incantato.

Sulla spiaggia, grandi telai artistici diventeranno suggestivi selfie point che incorniciano il cielo d’inverno e la bellezza del mare nella stagione più quieta. Filari di luci attraverseranno numerosi viali e quartieri fino alle imbarcazioni del porto canale, creando un unico scenario natalizio che unisce mare e città.

Una nuova e suggestiva cornice che accompagnerà un ricco calendario di eventi e iniziative pensate per tutte le età.

Inaugurazione del Natale Capodanno 2025-2026: sabato 29 novembre lo spettacolo “The Ice Christmas Show” e l’apertura del Lungomare Ice Park

Domani, sabato 29 novembre alle 17, a dare l’avvio all’accensione delle luminarie sarà l’attesissimo spettacolo “The Ice Christmas Show”, che porterà la magia del Natale sul ghiaccio, aprendo ufficialmente la stagione natalizia. L’evento, unico nel suo genere, unirà la grazia del pattinaggio artistico, la potenza della musica dal vivo e l’incanto delle performance sceniche, dando vita a un’atmosfera da sogno. Sul ghiaccio si esibiranno atleti di fama internazionale, tra cui Anna Valesi e Martin Bidar, coppia di grande carisma e raffinatezza, Jogailė Aglinskytė, skater dal talento e dalla forza espressiva straordinari, e Charise Matthaei e Max Liebers, protagonisti di numeri spettacolari e coinvolgenti. Ad accompagnare le loro esibizioni, le voci straordinarie di Stella Ferrucci e Andrea Carli interpreteranno brani natalizi e arrangiamenti musicali suggestivi, capaci di amplificare l’emozione del momento. A rendere l’atmosfera ancora più fiabesca contribuiranno i figuranti e i performer di Entertainment Art, con costumi, coreografie e interazioni sceniche che trasformeranno la pista in un mondo fiabesco. Un viaggio nel cuore del Natale, dove il ghiaccio si accenderà di luce, musica e sogno, in uno spettacolo che porta la firma di Elena Ronchetti.

In piazzale Roma, l’Amministrazione comunale rivolgerà i propri saluti alla città e ai visitatori, dando ufficialmente inizio al periodo delle feste a Riccione.

“The Ice Christmas Show” inaugura ufficialmente il Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio affacciata sul mare che, da piazzale Roma, conduce verso il porto, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza suggestiva tra luci festive e atmosfere invernali. La pista è aperta dalle 15 alle 21 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi, e il 25 dicembre dalle 15 alle 24. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

A fare da scenografia, in piazzale Roma, svetta la Riviera Christmas View, la grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul lungomare e sulla città illuminata. È aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il Family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Accanto alla ruota, da sabato 29 novembre grandi e piccoli potranno divertirsi con le attrazioni di piazzale Roma: la romantica giostra dei cavalli, il percorso tibetano e la pista delle macchinine per i più piccoli.