Riccione in festa: arte, musica e magia natalizia per cittadini e turisti

Il teatro Granturismo applaude Toni Servillo, mentre la musica dei cori incanta la chiesa Mater Admirabilis

Complice un meteo sorprendentemente soleggiato e luminoso, Riccione ha vissuto lo scorso fine settimana all’insegna del divertimento, dell’allegria e della partecipazione. La città, vestita a festa e illuminata dalle decorazioni natalizie, ha accolto i cittadini e i numerosissimi turisti giunti per respirare l’atmosfera prenatalizia e lasciarsi conquistare da un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali e dedicati alle famiglie. Migliaia di persone hanno affollato la città, dalle vie del centro al lungomare, passeggiando tra bancarelle, attrazioni e partecipando alle tantissime iniziative andate in scena nel fine settimana.

Toni Servillo incanta il pubblico alla Granturismo

Grande successo per il teatro: l’11 e 12 dicembre la Sala Granturismo ha ospitato il doppio appuntamento con Toni Servillo, protagonista di “Partitura – Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope”, testo che Enzo Moscato scrisse per lui nel 1987. Due serate intense e suggestive, in cui Servillo ha dato voce e corpo alla Napoli dolente e febbrile immaginata da Moscato, trascinando il pubblico in un affresco emotivo potente e coinvolgente. L’appuntamento con Servillo si è arricchito nel pomeriggio di venerdì con la proiezioni al Cinepalace, della versione restaurata di Rasoi, il film nato dall’innesto del poemetto Litoranea e da alcune pagine di Partitura. In sala erano presenti Toni Servillo e Angelo Curti in dialogo con Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro.

“Dai cori al cuore” sulle note del Natale

Grande partecipazione di pubblico anche per la rassegna musicale “Dai cori al cuore”, che ha trasformato la chiesa Mater Admirabilis in un luogo di ascolto e suggestione. Venerdì sera il Coro Filarmonico Le Voci Liriche ha proposto il concerto “Melodie inCantate”: un viaggio musicale raffinato e intenso, guidato dalla Maestra Silvia Vico, con il Maestro Antonio D’Abramo al pianoforte, ha saputo coinvolgere il pubblico con interpretazioni profonde, introducendo gli spettatori nell’attesa più magica del Natale.

Domenica 14 dicembre nel pomeriggio sempre nella chiesa Mater Admirabilis, è stata la volta di “Sulla via, le nostre voci”, con protagonisti il Corone e l’Orchestra Septet Ensemble. Un concerto ispirato all’Anno giubilare, che ha raccontato il cammino umano e spirituale dei pellegrini attraverso voci, musica e narrazione. Accanto al coro, diretto da Laura Amati (che cura anche la direzione artistica insieme ad Anna Tedaldi), si sono esibiti Gorana Cehic al violino, Stefano Franceschelli alle percussioni, Davide Cortellini alla chitarra e Isabella Mecca a musette e cornamusa medievale. La voce narrante di Lorenza Agostinelli, su testi di Enrico Moscatelli, ha arricchito l’esperienza, accolta con grande calore dal pubblico. A presentare la rassegna corale, la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Zia Natalina: sold out per il personaggio tanto amato dai bambini

Tra gli appuntamenti più amati del weekend, soprattutto dai bambini, l’incontro con Zia Natalina alla Biblioteca comunale. Sabato 13 dicembre si è concluso il ciclo di letture animate “Storie tra le nuvole” con “Le storie di Zia Natalina”, evento andato sold out. Interpretata da Alessia Canducci, la simpatica sorella di Babbo Natale ha incantato i piccoli lettori con racconti capaci di trasformare ogni storia in un momento di meraviglia, in due appuntamenti dedicati alle diverse fasce d’età.





Le mostre: viaggio nella Riccione raccontata da Pico e De Grandis

Il weekend ha registrato anche un’ottima affluenza alle mostre d’arte ospitate in città. Villa Mussolini accoglie la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri, il fotografo che per oltre cinquant’anni ha raccontato con sensibilità e rigore l’evoluzione urbana, turistica e culturale di Riccione. In esposizione scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, insieme a due sezioni inedite dedicate al litorale fuori stagione e alla ricostruzione dello studio del fotografo.

A Villa Franceschi, invece, spazio alla pittura con la retrospettiva “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, un omaggio all’artista riccionese profondamente legato alla città, non solo come autore ma anche come educatore.

Le attrazioni: pienone di pubblico e divertimento

A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci hanno pensato le attrazioni natalizie diffuse in città. In piazzale Roma svetta la Riviera Christmas View, la grande ruota panoramica che regala una vista suggestiva sul mare e sulla città illuminata. Accanto, la giostra dei cavalli, il percorso tibetano e la pista delle macchinine hanno fatto la gioia dei più piccoli. Grande successo anche per la lunga pista di pattinaggio, il mercatino di Riccione Christmas Village, il percorso natalizio che da viale Ceccarini si estende fino a viale Dante, tra luci, profumi, sapori e artigianato.





