Riccione in lutto per Carmen Casadei: si spegne a 66 anni l'ex consigliera Pd

Educatrice e politica dal cuore gentile

Riccione piange la scomparsa di Carmen Casadei, ex consigliera comunale del Pd, morta a 66 anni. Insegnante di inglese e vice preside per 20 anni all’Istituto Marco Polo di Rimini, ha dedicato la vita alla politica e all’educazione, con un forte legame alla comunità parrocchiale di San Lorenzo. Figlia di Gastone Casadei, ex amministratore Pci, e madre di Lorenzo Premi, attuale consigliere Pd, è ricordata per la sua gentilezza e discrezione. Il funerale si terrà mercoledì 23 luglio. La famiglia chiede donazioni alla parrocchia e all’Istituto oncologico romagnolo al posto dei fiori.