Riccione, in piazzale San Martino sventola la Bandiera Blu

Premiata la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti e i servizi per i bagnanti

Da ieri pomeriggio, giovedì 12 giugno, in piazzale San Martino sventola ufficialmente la Bandiera Blu. La cerimonia dell’alzabandiera si è svolta nel tratto di spiaggia libera antistante il piazzale, alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, dell’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, dei rappresentanti dei bagnini e degli operatori di spiaggia, del settore Ambiente del Comune di Riccione e della Capitaneria di Porto.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), viene conferito ogni anno alle località costiere che rispettano rigorosi criteri in materia di sostenibilità ambientale, qualità delle acque di balneazione, efficienza dei servizi e educazione ecologica. La valutazione considera anche aspetti fondamentali come la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, la presenza di iniziative ambientali, la sicurezza in spiaggia e la promozione della mobilità sostenibile.

L’alzabandiera in piazzale San Martino è stato un momento simbolico che ha sottolineato il valore di questo traguardo per l’intera città, frutto dell’impegno congiunto tra amministrazione comunale, operatori turistici, bagnini, associazioni locali e cittadini. Il riconoscimento rappresenta infatti una conferma della qualità del lavoro svolto da tutto il sistema cittadino e della collaborazione con gli enti preposti al controllo e alla tutela dell’ecosistema marino, tra cui Regione Emilia-Romagna, Arpae, Ausl e Hera.

L’amministrazione comunale desidera condividere questo importante risultato con tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano per garantire la tutela dell’ambiente e migliorare la qualità della vita in città. È grazie al contributo collettivo e al senso di responsabilità diffuso che Riccione continua a distinguersi come località accogliente, attenta al benessere collettivo e orientata verso un futuro sempre più sostenibile e innovativo.