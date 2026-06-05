Riccione, in Piazzetta Tosi l’estate della marineria: conferenze e laboratori sul mare

Dal 19 giugno al 28 agosto cinque incontri e un laboratorio sui nodi nautici

Piazzetta Dante Tosi, affacciata sulle barche ormeggiate nel porto canale, si prepara a diventare il palcoscenico estivo della cultura e della tradizione marinara di Riccione. A partire da venerdì 19 giugno e fino al 28 agosto, prenderà il via il calendario di appuntamenti settimanali gratuiti che valorizzano la storia locale e la conoscenza dell’universo marittimo, a cura di Anmi - Associazione nazionale marinai d’Italia, gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione. Il cuore dell’iniziativa sarà un ciclo di cinque conferenze serali all’aperto, in cui gli esperti guideranno il pubblico alla scoperta di segreti, tecniche e storie legate al mare, dalla pesca tradizionale in Adriatico fino alle navigazione astronomica e notturna.

Il viaggio culturale tra passato, presente e futuro della navigazione prenderà il via venerdì 19 giugno (ore 21:15) con una serata dedicata alla marineria locale e alla pesca in Adriatico. L’incontro sarà condotto da Marino Pronti, pescatore professionista e uomo di mare, figura storica del porto riccionese. La rassegna proseguirà il 10 luglio (ore 21:15) alla scoperta delle rotte storiche, con un appuntamento incentrato su stelle, venti e l’arte della navigazione antica a cura dell’ammiraglio Angelo Mainardi. Sarà sempre Mainardi a guidare i successivi incontri, che si sposteranno su temi tecnici e di sicurezza: il 24 luglio (ore 21:15) si parlerà di navigazione d’altura, gestione delle burrasche e uso dell’Epirb per affrontare il maltempo, mentre il 7 agosto (ore 21:15) verranno dispensati consigli pratici, procedure e strumenti indispensabili per la sicurezza del diportista. La rassegna si avvierà alla conclusione il 28 agosto (ore 21:15) con un appuntamento dal fascino senza tempo, dedicato alla suggestione della navigazione astronomica e notturna guidata dalle stelle.

Oltre agli incontri pensati per turisti e residenti, l’Anmi propone un appuntamento interamente laboratoriale per vivere il porto in modo attivo. Venerdì 26 giugno, dalle 17 alle 20, sempre in piazzetta Dante Tosi, si terrà un corso pratico gratuito e aperto a tutti per la realizzazione dei nodi nautici. I partecipanti, accomodati a un tavolo allestito a lato della piazzetta, riceveranno il materiale necessario e saranno guidati passo dopo passo da istruttori esperti della marineria. Sarà un’occasione unica per apprendere l’arte dei nodi fondamentali, una competenza antica ma ancora oggi vitale per ogni marinaio.

Con questa rassegna, l’Anmi gruppo “G.M. A. Belloni” sezione di Riccione trasforma il porto in un luogo di incontro e memoria, dove il fascino della marineria sposa la divulgazione e la sicurezza in mare.



