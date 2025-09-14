Riccione, incendio devasta noto negozio di biciclette: ingenti danni

Il rogo ha interessato anche l’appartamento situato sopra l'esercizio

Un violento incendio ha colpito nella serata di domenica 14 settembre un’attività commerciale in viale Sardegna 5 a Riccione. Le fiamme sono divampate all’interno di un noto negozio specializzato nella vendita di biciclette, accessori per il ciclismo e bici elettriche, propagandosi rapidamente e provocando danni rilevanti alla struttura.

Il rogo ha interessato anche l’appartamento situato sopra il negozio, che potrebbe risultare inagibile a causa delle conseguenze del fuoco e del fumo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con sette unità impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Seguiranno aggiornamenti