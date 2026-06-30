Riccione, inclusione e sport: Giusy Sbaglio protagonista al Festival del Sole

La campionessa di paradance sport sarà al galà inaugurale della manifestazione internazionale

Il Comune di Riccione rinnova il proprio impegno a favore dell'inclusione sociale e della promozione delle pari opportunità attraverso una significativa iniziativa culturale e sportiva. La giunta comunale ha approvato il progetto promosso dalla commissione per le Pari opportunità che vedrà protagonista Giusy Sbaglio, campionessa di paradance sport, in occasione del galà di apertura del Festival del Sole, la manifestazione internazionale in programma a Riccione dal 5 al 10 luglio.

L'iniziativa prevede, oltre all'esibizione dell'atleta, anche la partecipazione della commissione per le Pari opportunità sul palco del galà inaugurale con una breve intervista a Giusy Sbaglio. Sarà l'occasione per presentare al pubblico l'attività della commissione e per lanciare un messaggio di forza e inclusione, capace di ispirare le persone con disabilità a superare le difficoltà e a credere nelle proprie capacità.

“Con questa iniziativa il Comune di Riccione conferma la volontà di promuovere una cultura dell'inclusione che non si limiti alle parole ma si traduca in occasioni concrete di sensibilizzazione e partecipazione – dichiara l'assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli –. Il Festival del Sole, grazie alla sua dimensione internazionale e alla presenza di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo, rappresenta il contesto ideale per diffondere valori come il rispetto, le pari opportunità e il superamento di ogni barriera”.

“La commissione per le Pari opportunità ha fortemente voluto la partecipazione di Giusy Sbaglio al galà di apertura del Festival del Sole – dichiara la presidente della commissione, Eleonora Ruggeri –. Giusy rappresenta un'eccellenza nella sua disciplina e un eccezionale esempio di resilienza. Abbiamo pensato che la sua presenza potesse diventare un messaggio concreto per tutti, e in particolare per chi sta affrontando un momento difficile. La sua storia dimostra che, anche dopo un evento che cambia radicalmente la vita, è possibile ritrovare la forza per ricominciare, coltivare i propri talenti e raggiungere traguardi straordinari. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso la sua testimonianza.”

La storia di Giusy Sbaglio è un esempio di straordinaria forza d'animo. Diventata paraplegica all'età di 38 anni a seguito di un errato intervento medico, ha saputo trasformare un evento drammatico in una nuova opportunità di vita. Tornata a danzare, è diventata un punto di riferimento della paradance sport, conquistando il titolo di campionessa assoluta nella disciplina Conventional Class 2.

Il suo percorso sportivo e umano le è valso il conferimento della Stella al Merito Sportivo. Giusy Sbaglio che ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Paralimpica svoltisi all'inizio dell’anno al Playhall “Massimo Pironi” di Riccione, ha inoltre coronato uno dei suoi sogni più grandi, esibendosi alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, diventando il simbolo di come lo sport possa essere uno straordinario strumento di rinascita, inclusione e partecipazione.



