Riccione, incontro su genitorialità digitale e tutela dei minori

Il 4 giugno alla biblioteca comunale un confronto promosso da Aiga tra avvocati, psicologi ed esperti su social, cyberbullismo e responsabilità educativa nell’era digitale

Le opportunità e la complessità del mondo virtuale entrano quotidianamente nella vita delle famiglie e nella scuola, sollevando importanti interrogativi sulla crescita e sul percorso educativo dei più giovani. Per rispondere a queste nuove esigenze, l’Aiga - Associazione italiana giovani avvocati - sezione di Rimini ha promosso un importante momento di confronto e approfondimento intitolato “Genitorialità digitale e tutela dei minori”. L’appuntamento, aperto a tutti e a ingresso gratuito, si terrà giovedì 4 giugno dalle 15 alle 18 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10).

L'incontro si rivolge apertamente a genitori, insegnanti, educatori e professionisti con l’obiettivo di esplorare a fondo dinamiche di grande attualità come l’uso dei social network, la diffusione degli smartphone, il fenomeno del gaming, i rischi legati al cyberbullismo, la tutela della privacy e i confini della responsabilità genitoriale. L’iniziativa intende approfondire come supportare gli adulti nell’accompagnare i minori verso un utilizzo consapevole, sicuro e responsabile della tecnologia, offrendo una panoramica sugli strumenti educativi, psicologici e giuridici a disposizione di famiglie e scuola.

I lavori della giornata saranno introdotti e moderati da Francesca Burbuglini, presidente della sezione di Rimini di Aiga. Ad aprire l’evento sarà una sessione dedicata ai saluti istituzionali che vedrà la partecipazione della presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna, Gabriella Tomai, e della vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, Sandra Villa. Insieme a loro interverranno anche Roberto Brancaleoni, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini, e Claudia Pratelli, presidente della Camera civile di Rimini.

Il cuore del dibattito si svilupperà attraverso gli interventi di avvocati, psicologi ed esperti del settore per approfondire il tema della tutela dei minori online e del ruolo educativo degli adulti nell’ecosistema digitale. Prenderanno la parola Giuliana Scaletta, coordinatrice del dipartimento Diritto di famiglia di Aiga nazionale, Flaminia Rinaldi, avvocato del Foro di Roma, e Lucia Varliero, presidente dell’Osservatorio matrimonialisti riminesi. Accanto alla prospettiva legale, il punto di vista psicologico e relazionale sarà curato da Laura Chiuselli, psicologa e psicoterapeuta.

L’iniziativa è promossa da Aiga sezione di Rimini con il patrocinio del Comune di Riccione, dell’Ordine degli avvocati di Rimini, della Camera civile di Rimini e dell’Osservatorio matrimonialisti Riminesi. L'iniziativa è in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale forense.

L'appuntamento si configura così come un’occasione di confronto concreta tra famiglia, scuola e professionisti, fondamentale per comprendere i rischi, le opportunità e le responsabilità legati alla crescita digitale dei giovani.