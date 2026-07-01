Riccione, insulti omofobi e vandalismi alla gelateria: la solidarietà di "Riccione Coraggiosa"

Attacco omofobo a "Ciò Gelato"

Dopo gli insulti omofobi e gli atti vandalici denunciati dai gestori di Ciò Gelato, arriva anche la presa di posizione di Riccione Coraggiosa. Il movimento ha espresso "massima vicinanza e solidarietà" ai titolari della gelateria di viale Gramsci, vittime, secondo quanto raccontato, di offese durante il servizio e di vandalismi avvenuti dopo la chiusura del locale.

Nel comunicato, Riccione Coraggiosa definisce "avvilente" il fatto che episodi di questo tipo si verifichino nel 2026 in una città come Riccione, sottolineando come a compiere il gesto sarebbero stati ragazzi, probabilmente minorenni. Il movimento esprime inoltre preoccupazione per quella che definisce una "involuzione culturale", con il rischio di una crescente intolleranza nei confronti di chi viene percepito come diverso, e condanna anche la dinamica di gruppo con cui sarebbe avvenuto l'episodio.

Infine, Riccione Coraggiosa annuncia che porterà personalmente la propria solidarietà ai gestori della gelateria, anche attraverso un gesto simbolico: recarsi nel locale per acquistare un gelato.