Riccione investe 100mila euro per la sicurezza di pedoni e bici

Nuova illuminazione a led e attraversamenti protetti in tre zone della città. Gli interventi accompagnano il grande anello ciclopedonale

Pedoni e ciclisti più sicuri, soprattutto nelle ore serali, grazie a nuovi impianti di illuminazione e attraversamenti ad alta visibilità. Il Comune di Riccione mette sul piatto oltre 100mila euro per una serie di interventi che interesseranno viale Circonvallazione, viale Giulio Cesare e il quartiere Ghetto del Rio, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e accompagnare la realizzazione del grande anello ciclopedonale cittadino.

Il primo intervento partirà in viale Circonvallazione, all'incrocio con corso Fratelli Cervi, in corrispondenza del centro commerciale Perla Verde, uno dei punti ritenuti più delicati della viabilità cittadina. Qui sarà installato il sistema di illuminazione "Sicur-Led", dotato di ottiche dedicate, segnali luminosi bifacciali e lampeggianti a led color ambra, progettato per rendere ben visibile l'attraversamento pedonale anche nelle ore notturne. L'opera sarà completata con una nuova segnaletica orizzontale su fondo rosso, così da aumentare ulteriormente la percezione dell'attraversamento da parte degli automobilisti.

Il secondo intervento interesserà viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra viale Romagna e il Ponte Romano. Saranno sostituiti tutti i pali della pubblica illuminazione e verrà interrata la linea elettrica, eliminando i cavi aerei e migliorando sia l'efficienza dell'impianto sia il decoro urbano.

L'amministrazione interverrà anche nel quartiere Ghetto del Rio, sul lato monte di viale Giulio Cesare, dove la rete di illuminazione pubblica sarà estesa in un'area finora priva di punti luce grazie all'installazione di nuovi apparecchi a led a basso consumo energetico.

Le opere si inseriscono nel più ampio progetto del grande anello ciclopedonale di Riccione, un percorso di circa 1,8 chilometri destinato a collegare il centro sportivo, il polo scolastico, il quartiere San Lorenzo e la zona mare. La prima parte del tracciato, tra il Ponte Romano e viale Romagna, è già stata completata, mentre il secondo lotto, che attraversa l'area verde fino allo stadio del baseball, è in fase di ultimazione. L'intero anello dovrebbe essere concluso entro i primi mesi del 2027.

«Siamo partiti volutamente da uno dei punti più critici della nostra viabilità: l'attraversamento sulla Statale Adriatica all'altezza del centro Perla Verde, in passato teatro di diversi incidenti», spiegano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. «Con una nuova illuminazione dedicata e il potenziamento della segnaletica garantiamo maggiore visibilità e una tutela concreta per pedoni e ciclisti. Allo stesso tempo prosegue il cantiere del grande anello ciclopedonale, un'infrastruttura strategica che collegherà quartieri, scuole, impianti sportivi e aree verdi della città».