Riccione investe sulla sicurezza: al via il piano di manutenzione straordinaria

Interventi coordinati dai Lavori pubblici per migliorare la rete elettrica urbana e garantire l’incolumità di cittadini e visitatori

L’Amministrazione comunale di Riccione prosegue l’impegno per la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture cittadine con l'avvio di un piano organico di manutenzione straordinaria. L’intervento, coordinato dal settore Lavori pubblici, nasce da un’attenta analisi dello stato di fatto che ha evidenziato la necessità di agire su diverse componenti della rete elettrica urbana per garantire l’incolumità pubblica e l’efficienza degli impianti.

Il programma dei lavori prevede una serie di azioni mirate alla stabilità strutturale e alla sicurezza stradale. Tra le operazioni principali, si procederà alla messa a piombo dei sostegni dell’illuminazione inclinati per ristabilire la corretta verticale e la tenuta statica, intervenendo se necessario anche sui plinti e sulla pavimentazione. Grande attenzione sarà dedicata al ripristino delle linee di alimentazione attraverso la ricerca dei guasti e il rifacimento dei cablaggi, estendendo l’intervento anche alla sostituzione dei corpi illuminanti dove richiesto.

Parallelamente, il piano affronta il degrado dei materiali in zone specifiche: verranno sostituiti integralmente i pali in cemento ammalorati in viale Buozzi e viale Ruffini, mentre in viale Presanella i sostegni ossidati lasceranno il posto a nuovi pali metallici zincati. L’Amministrazione interverrà inoltre per ripristinare i pali abbattuti in incidenti stradali nei casi in cui non sia stato possibile identificare i responsabili, garantendo così la continuità del servizio. Oltre alla stabilità dei sostegni, il progetto include la manutenzione straordinaria delle lanterne semaforiche danneggiate, con il rinnovo degli apparati ottici e delle strutture di supporto, e la messa in quota dei chiusini dei pozzetti di ispezione non allineati al piano viabile, eliminando potenziali pericoli per pedoni e veicoli.

“Questi interventi rappresentano un’azione puntuale fondamentale per prevenire situazioni di pericolo e mantenere in piena efficienza il patrimonio infrastrutturale della nostra città”, dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Garantire la sicurezza stradale per veicoli e pedoni è una nostra priorità e questo piano ci permette non solo di ripristinare la funzionalità degli impianti danneggiati o deteriorati, ma anche di ridurre sensibilmente i costi di manutenzione futuri attraverso un monitoraggio attento e interventi di qualità. Continuiamo a investire per una Riccione più sicura, curata e moderna”.