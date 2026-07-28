Riccione invita i cittadini a partecipare al confronto sul futuro dei servizi pubblici

Attivato il questionario online del percorso regionale “Luogo al cambiamento”

Prosegue il percorso partecipativo avviato dalla Regione Emilia-Romagna per ripensare l’organizzazione delle istituzioni e rispondere alle nuove sfide economiche, sociali, ambientali e demografiche dei territori. Nell’ambito dell’iniziativa denominata “Luogo al cambiamento”, sviluppata in stretta collaborazione con Province, Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitana, è stato attivato un questionario online rivolto a tutta la cittadinanza per rendere i servizi pubblici sempre più efficaci, semplici e vicini alle esigenze delle persone.

Un’opportunità per esprimere opinioni e priorità

L’indagine, interamente anonima, rappresenta uno strumento aperto a chiunque viva, lavori o studi in Emilia-Romagna. Attraverso la compilazione del modulo è possibile esprimere la propria valutazione sul funzionamento delle prestazioni pubbliche, evidenziare le priorità dei singoli territori e contribuire alla discussione sul futuro ruolo degli enti locali e sovraordinati, nell’ottica di ridurre i divari territoriali e rafforzare la cooperazione istituzionale.

Come partecipare

Il Comune di Riccione invita la comunità locale a dedicare pochi minuti alla compilazione del modulo per garantire la più ampia ed efficace rappresentatività delle esigenze del territorio.

È possibile accedere alla consultazione direttamente online tramite la piattaforma regionale dedicata alla partecipazione, collegandosi a questo indirizzo



