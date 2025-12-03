Riccione: la campestre “Cross dell’Adriatico” al via il 6 dicembre

La prima tappa del circuito provinciale Fidal, slittata per maltempo, si svolgerà sabato 6 dicembre al Parco della Resistenza

La stagione del cross provinciale è pronta a partire: la corsa campestre “Cross dell’Adriatico”, inizialmente in programma il 22 novembre, si svolgerà sabato 6 dicembre al Parco della Resistenza (viale Carpi, 24). L’evento, valido come prova ufficiale del circuito provinciale Fidal, è organizzato dall’associazione Riccione Podismo in collaborazione con l’associazione Riccione 62. La gara ripercorre lo stesso tracciato utilizzato nel 2007 in occasione dei “Campionati del mondo master di atletica leggera”, ospitati proprio a Riccione per l’edizione outdoor, diciotto anni fa. Il percorso è strutturato su un anello di 1 chilometro. Alla campestre sono attesi circa 250 atleti di tutte le età, con partecipanti compresi tra i 6 e i 90 anni. Il ritrovo e la conferma delle iscrizioni sono fissati per le ore 14:30. Alle 14:50 inizierà la categoria esordienti (6-8 anni) su un percorso di 500 metri; per i più giovani non è prevista una classifica individuale o di società, ma lo spirito promosso è quello dell’esperienza di gruppo. A seguire, si alterneranno sul percorso le diverse categorie (ragazzi, cadetti, allievi, juniores, senior e master) su distanze variabili tra i 1.000 e i 5.000 metri. La prova di Riccione sarà seguita dalla seconda prova del circuito, che si terrà il 13 dicembre a Rimini. La classifica per l’assegnazione del titolo di “Campione provinciale Fidal” sarà determinata dal miglior tempo dato dalla somma dei risultati ottenuti nelle due prove, attribuito al primo concorrente tesserato su entrambe le gare.